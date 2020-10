« La stabilisation du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus, espérée la semaine dernière, n’est plus d’actualité », a indiqué lundi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse du centre national de crise sur l’évolution de la pandémie en Belgique.

Entre le 25 septembre et le 1er octobre, le nombre de nouvelles infections au coronavirus a atteint 2.103 en moyenne par jour, soit une augmentation de 32% par rapport à la période précédente de sept jours.

« La trajectoire belge rejoint ainsi celle des pays qui nous entourent »

« La trajectoire belge rejoint ainsi celle des pays qui nous entourent comme la France et les Pays-Bas. On constate une nette évolution du nombre de cas dans tous les groupes d’âge et toutes les provinces », a-t-il précisé. Dans le détail, « les 20-29 ans restent les plus touchés, suivis des 17-19 ans. Ensuite, le nombre d’infections diminue généralement en fonction de l’âge. Mais on constate une augmentation inquiétante chez les aînés et plus particulièrement les plus de 90 ans, parmi lesquels les cas ont décuplé au cours du mois écoulé », précise Yves Van Laethem.

Augmentation de 95 % dans la province de Namur

La distribution géographique des nouveaux cas montre une augmentation importante de l’ordre de 95% dans la province de Namur et de 67% dans celle de Luxembourg par rapport à la période de référence précédente. En nombre de nouvelles infections, c’est la région de Bruxelles-Capitale qui apparaît la plus touchée, avec 466 nouveaux cas diagnostiqués entre le 25 et septembre et le 1er octobre, soit une augmentation de 37% par rapport aux sept jours précédents. Les communes de Molenbeek, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Anderlecht sont les plus affectées, « à un point tel que les cas diagnostiqués dans ces communes représentent 10% des nouvelles infections dépistées au niveau national », ajoute Yves Van Laethem.

186 patients au soins intensifs

Depuis le début de la pandémie, le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 10.064 personnes. Le nombre de décès quotidiens a doublé entre la période allant du 25 septembre au 1er octobre et la période précédente, passant de 4,7 à 9,4 décès. Pas moins de 77 de malades (+21%) sont admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux belges. En date du 4 octobre, 866 patients souffrant de la Covid-19 étaient hospitalisés, dont 186 aux soins intensifs (+38%) et 77 sous respirateur.