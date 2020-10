Marine Lorphelin défend sa sœur

L’élection de Miss Bourgogne a apporté son petit lot de polémiques. C’est en effet Lou-Anne Lorphelin, la soeur de Marine Lorphelin, Miss France 2013, qui a été couronnée. Certains y ont vu une influence familiale.

Marine Lorphelin a donc tenu à défendre sa sœur face aux critiques acerbes qui se sont abattues sur elle.

« Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j’ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne », a-t-elle expliqué en story sur Instagram.

« Qu’on l’aime ou pas, ce n’est pas le problème, on a tous des goûts différents et on soutient qui on veut! Mais elle s’est battue depuis le début de l’aventure, elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu’elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs ».

En tout cas, elle pourra toujours compter sur sa grande soeur: « Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu’elle est ma sœur, mon sang, et c’est ce qu’on fait pour sa famille », a conclu Marine Lorphelin.

On devrait très prochainement revoir Lou-Anne Lorphelin puisqu’elle participera à la prochaine élection de Miss France.