L’étrange raison qui a poussé Madonna à ne pas travailler avec David Guetta

David Guetta et Madonna ont failli travailler ensemble. Mais cela ne s’est finalement pas fait à cause d’un petit détail trop troublant pour la chanteuse: le DJ français était… du signe du scorpion.

C’est lors d’une interview avec le duo de youtubeurs Mcfly & Carlito que David Guetta, qui vient de dévoiler le clip de son nouveau single « Let’s Love », a raconté la raison improbable de cet échec entre les deux artistes.

« J’ai fait un remix pour Madonna il y a très longtemps et je gagne un Grammy pour le remix », a-t-il d’abord expliqué en évoquant le titre « Revolver ».

« Derrière, Madonna m’appelle, en me disant: ‘Vraiment, j’adore ce remix, je voudrais te proposer de produire mon prochain album.’ Donc, truc de ouf. Madonna c’est quand j’ai 17 ans, j’arrive en club, j’entends les premiers sons de Madonna, c’est complètement dingo pour moi. Et donc, j’arrive au déjeuner, ça se passe super bien, on parle de tout, on parle de musique, ce qu’elle veut faire pour l’album, comment elle voit le truc, qu’elles sont mes idées, etc. Super sympa. C’est juste elle et moi, très relax, très cool. Donc on dit ‘Ok, super. Quand est-ce qu’on commence l’album ?' »

Mais, quelques instants plus tard, ce sera la douche froide pour lui: « À propos, c’est quoi ton signe astrologique? », lui a-t-elle demandé? « Scorpion. Et là, tout d’un coup, elle fait une tête… Elle me dit: ‘Je suis désolée, on ne pourra pas travailler ensemble. C’était un plaisir de te connaître, au revoir.’ J’étais complètement sidéré. »

Mais David Guetta n’en garde pas pour autant un trop mauvais souvenir. « Je suis content d’avoir déjeuné avec Madonna et puis voilà. Ce n’est pas non plus très très grave. C’est assez drôle et je ne l’ai jamais racontée cette histoire. »