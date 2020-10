Donald Trump est le champion de la désinformations à propos de la Covid-19

On entend déjà Donald Trump crier à la « fake news ». Une nouvelle étude révèle que les déclarations du président américain sont à l’origine de 38% des articles en anglais contenant des informations erronées sur la Covid-19. Une statistique particulièrement inquiétante sachant que les Etats-Unis recensent plus de 7 millions de cas de contamination, dont Donald Trump lui-même et son épouse Melania.

Les chercheurs de l’université Cornell ont analysé 38 millions d’articles en anglais sur la pandémie du nouveau coronavirus, publiés dans le monde entier entre le 1er janvier et le 26 mai 2020. Ils ont découvert que Donald Trump est mentionné dans 37,9% des articles relayant des informations erronées sur la pandémie, ce qui fait du président américain « le principal instigateur de ‘fake news’ sur la Covid-19 ».

Le chef de la Maison Blanche a conseillé en mai dernier à ses 74 millions de followers sur Twitter de prendre un cocktail d’hydroxychloroquine et d’azithromycine pour se prémunir du coronavirus. Une recommandation infondée qui a généré près de 20.000 articles en anglais sur le sujet.

Plus impressionnant encore, la suggestion de Donald Trump de s’injecter du désinfectant pour lutter contre la Covid-19 a donné lieu à la publication de plus de 30.000 articles autour de faux remèdes miracle au nouveau coronavirus, contre seulement 10.000 les jours précédant cette déclaration.

« Qu’ils le veuillent ou non, les médias jouent un rôle-clé dans la propagation de la désinformation parce qu’ils amplifient les voix de personnalités influentes, et ce qu’elles soient des sources fiables ou non. Il est important que les médias donnent la parole à de vrais experts et autres membres de la communauté scientifique », a déclaré Sarah Evanega, directrice de la Cornell Alliance for Science et auteure de l’étude.

Une infodémie

L’étude de l’université Cornell révèle que seuls 16,4 % des articles en anglais sur la pandémie réfutent de fausses informations médicales autour du nouveau coronavirus, « ce qui laisse à penser que la plupart des ‘fake news’ sur la Covid sont relayées dans les médias sans être remises en question ou corrigées ». Un phénomène en expansion que l’Organisation mondiale de la santé a même qualifié « d’infodémie ».

Les chercheurs de l’université Cornell ont également mis en évidence les « fakes news » sur le nouveau coronavirus qui génèrent le plus d’articles en anglais à travers le monde. Les plus populaires se rapportent à l’existence hypothétique de remèdes miracles à la Covid-19, à la théorie autour du Nouvel Ordre mondial, ou encore au présumé rôle joué par l’Institut de virologie de Wuhan dans la pandémie de Covid-19.

Ces théories du complot prolifèrent particulièrement sur Facebook, où elles ont généré plus d’un demi-million de vues en avril selon une récente étude d’Avaaz. Les « fake news » ont encore de beaux jours devant elles.