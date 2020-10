Delphine Boël « très heureuse » d’être reconnue princesse de Belgique

Delphine de Saxe-Cobourg Gotha, reconnue officiellement comme la fille légitime du roi Albert II la semaine dernière, s’est dite « très heureuse » du dénouement de sa procédure judiciaire et a désormais le « sentiment d’avoir le droit d’exister », a-t-elle confié lundi matin sur La Première et dans les pages du Soir.

Désormais princesse de Belgique, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha a exprimé sa satisfaction d’avoir obtenu gain de cause en justice, après sept ans de procédure, lui prouvant qu’elle a pris la bonne décision lorsqu’elle a décidé de se tourner vers le droit pour faire reconnaître la paternité du roi Albert II.

Aucune nouvelle de son père ou de ses frères et sœur

« La justice m’a dit que j’avais raison, que j’avais le droit d’être reconnue. C’est un grand apaisement car le système judiciaire a dit que j’étais juste et que j’avais le droit d’exister », a-t-elle déclaré. Depuis sa reconnaissance officielle, la nouvelle princesse n’a reçu aucun signal de la part de son père ou de ses frères et sœur, le roi Philippe, le prince Laurent et la princesse Astrid. Elle n’a d’ailleurs pas eu de contact avec son père depuis 2001. « Je n’attends plus rien », a-t-elle dit, tout en regrettant que l’histoire n’ait pu se régler en famille. « J’ai essayé de régler le problème derrière les murs, en secret, pendant des années », a-t-elle insisté.

« J’étais un mouton noir, c’était désagréable et invivable »

Mais « j’étais un mouton noir, c’était désagréable et invivable » d’où la procédure judiciaire pour obtenir enfin une reconnaissance officielle. Concernant un éventuel pardon à son père, Delphine a déclaré avoir « besoin d’un peu guérir, j’ai besoin de temps ». Elle a également estimé que le dévoilement de l’affaire en 1999, alors que Philippe se dessinait plus concrètement comme le successeur de son père, a été instrumentalisé par des opposants à la monarchie belge. « Lorsque Philippe et Mathilde ont annoncé qu’ils allaient se marier, ceux qui étaient contre la famille royale sont venus me chercher », a-t-elle dit, soulignant que son existence n’était pas vraiment un secret, même si personne n’en parlait.

Un combat pour les enfants nés hors mariage

Son combat judiciaire, elle le mène également pour d’autres enfants nés hors mariage et en attente de reconnaissance. « Mon combat est qu’on ne pointe pas l’enfant. L’enfant n’a pas demandé à être né, il n’est pas différent », a insisté Delphine de Saxe-Cobourg Gotha. « C’est triste que cette affaire ait existé, des enfants nés hors mariage ça arrive tout le temps et c’est terrible qu’elle ait été stigmatisée parce que cela se produisait dans un milieu qui ne l’accepte pas », a ajouté Me Marc Uyttendaele, avocat de la nouvelle princesse de Belgique, interrogé sur La Première.

« Des mails d’une violence inouïe la qualifiant de bâtarde »

« Je reçois encore des mails d’une violence inouïe la qualifiant de bâtarde et ça, c’est inacceptable », a-t-il déploré. L’avocat a également précisé qu’il n’était pas question d’une éventuelle dotation royale pour sa cliente, car elle n’assume pas de rôle de représentation de la Belgique et ne compte pas arrêter de travailler. La princesse a expliqué avoir demandé qu’on lui accorde le titre d’altesse royale afin d’être « le plus proche possible de l’égalité » avec ses frères et sa sœur. Delphine de Saxe-Cobourg Gotha doit s’exprimer devant la presse lundi, à 14h00 selon la RTBF.