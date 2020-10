Tensions au MR: les parlementaires se prononceront ce soir

Il reviendra aux parlementaires du MR de se prononcer, ce soir au cours d’une réunion de l’intergroupe parlementaire, sur la façon d’organiser à l’avenir la gouvernance du parti.

Le MR réunira à 21h l’ensemble de ses parlementaires afin de leur permettre de s’exprimer. A l’issue de la réunion, la proposition leur sera soumise «afin de l’enrichir de leur expertise et de se prononcer à son sujet», annonce le parti libéral. «Un large débat a eu lieu où chacun s’est exprimé en toute transparence et en toute liberté. A l’issue de celui-ci, une proposition globale a été émise reprenant des éléments forts d’organisation et de gouvernance. Le Bureau a souhaité faire de ce moment de difficulté un moment fondateur et une opportunité de reconstruire l’avenir», dit le communiqué diffusé à l’issue de la réunion. «On s’est dit les choses en face, parfois de manière dure», a notamment expliqué le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke. Il a épinglé la nécessité de mettre fin à l’ « hyperprésidence ».