Succès pour le Week-end du client : « Le shopping plaisir est compatible avec le coronavirus ! »

Le Week-end du client a enregistré une hausse de 7,5% des transactions électroniques samedi et dimanche par rapport à l’année passée, faisant dire à Comeos et l’Union des classes moyennes, à l’initiative de cet événement, qu’il a été un succès.

Cette quatrième édition du Week-end du Client était le premier grand événement commercial organisé depuis la crise du coronavirus, rappelle lundi Comeos, la fédération du commerce et des services. Cela alors que 71% des commerçants n’avaient pas encore retrouvé leur rythme habituel de shopping après le confinement.

Plus de 14.000 commerçants ont participé

Plus de 14.000 commerçants (un record) ont participé à cet événement, un succès qui se traduit par une hausse de 7,5% des transactions électroniques. Le samedi, la progression était de 7,2% et le dimanche de 8,2%. VIA, l’association des émetteurs de chèque-repas, signale également une hausse des paiements avec de tels titres: l’équivalent de près de 19 millions d’euros ont été utilisés ce week-end, soit un bond de plus de 16% par rapport à un week-end normal.

Un « signal positif pour le commerce »

Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos, se réjouit de ce « signal positif pour le commerce ». « Le shopping plaisir est compatible avec le coronavirus ! Les autorités politiques, en particulier locales, doivent tout faire pour que cela se confirme lors des fêtes de fin d’année », abonde Arnaud Deplae, secrétaire général de l’UCM.