Les fleurs changent de couleur en réponse au changement climatique

A cause du changement climatique, les fleurs effectuent des changements invisibles à l’œil humain qui pourraient avoir un impact dévastateur sur les pollinisateurs.

Dans une étude publiée dans la revue Current Biology, des chercheurs de l’Université Clemson, menés par Matthew Koski, ont découvert que les fleurs avaient changé de couleur au cours des 75 dernières années à cause du changement climatique. Selon eux, les fleurs se sont adaptées à l’augmentation de la température et à la diminution de la couche d’ozone en modifiant la teneur de pigments absorbant les ultraviolets dans leurs pétales pour protéger le pollen, de la même manière que la crème solaire protège la peau humaine.

Augmentation de 2% par an

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé 1.238 fleurs de 42 espèces différentes en Amérique du Nord, en Europe, et en Océanie. Avec certains pigments de fleurs datant de 1941. Et le résultat des chercheurs est sans appel. Entre 1941 et 2017, le nombre de pigments absorbant les UV dans les fleurs a augmenté de 2% par an, et ce chaque année dans toutes les zones étudiées!

Un danger pour la nature

Cette pigmentation, invisible à l’œil humain, est d’une importance capitale pour les pollinisateurs. C’est en effet le contraste entre les pigments UV d’un spécimen qui attire les pollinisateurs, comme le rapporte la revue Science. Or, avec cette augmentation de pigments, ce contraste s’estompe et certaines fleurs pourraient devenir moins intéressantes pour les pollinisateurs. Pire, des espèces de fleurs pourraient dans le futur être simplement ignorées par certains pollinisateurs, avertit Matthew Koski.