Il refuse de payer son taxi, ce dernier le dépose 40 kilomètres plus loin

Après avoir refusé de payer son taxi, un homme a été déposé à 40 kilomètres de la Bourse, sa destination initiale.

Samedi soir, un taximan bruxellois a embarqué un homme à hauteur d’un snack de Woluwe-Saint-Lambert. Ce dernier souhaitait se rendre dans le coin de la Bourse, dans le centre-ville, mais n’est jamais arrivé à destination. Face au refus de son client qui refusait de payer les 17 € de sa course, le taximan a tout simplement décidé de le déposer 40 kilomètres plus loin, à Nivelles, comme le rapporte La Capitale.

En débarquant (violemment) son client, le taximan a sorti son téléphone pour le filmer. « Retourne-toi vers moi avant que je t’attrape, comme ça tout le monde te voit. Ça, c’est la gueule du clochard que j’ai pris à Georges Henri, il n’a pas voulu me payer, je l’ai déposé à la Bourse pour 17 €, il n’a pas voulu me payer, et bien, sa mère, je suis venu le déposer à Nivelles et il va se débrouiller. Vas-y, dégage, pauvre type, t’es un grand garçon, je sais que tu vas te débrouiller », lui lance-t-il dans la vidéo.

Le chauffeur de taxi explique également avoir voulu donner une « bonne leçon » au passager qui, selon lui, n’en était pas à son coup d’essai. Une remarque qui ne passe pas auprès de la Fédération bruxelloise des taximen. « Le garçon ne redore vraiment pas le blason du secteur », déplore Sam Bouchal, son président. Il rappelle que le passager aurait dû être amené à la police.