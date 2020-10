Donald Trump va quitter l’hôpital

Le président américain Donald Trump, atteint du Covid-19, a annoncé qu’il quitterait l’hôpital ce lundi à 0h30 (heure belge). Il a invité ses concitoyens à ne pas avoir peur du nouveau coronavirus.

«Je quitterai le formidable Centre médical Walter Reed aujourd’hui à 18h30. Me sens vraiment bien! N’ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie», a tweeté Donald Trump, en assurant se sentir «mieux qu’il y a 20 ans».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

