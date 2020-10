Ces comptes écolos inspirants à suivre sur les réseaux sociaux

Selon une étude publiée par le Pew Research Center, un centre de réflexion indépendant américain, le changement climatique est considéré comme la plus grande menace mondiale par la population de 14 pays avancés, dont la Belgique. Pas étonnant dès lors de voir des influenceurs écoresponsables fleurir sur les réseaux sociaux. En voici quelques-uns qui méritent d’être suivis.

À seulement 17 ans, on ne présente plus Greta Thunberg. Depuis sa première grève pour le climat lancée le 20 août 2018 devant le parlement suédois, la militante a su rallier à sa cause des millions de jeunes aux quatre coins du monde. Chez nous, des milliers de manifestants se sont rassemblés chaque jeudi pendant plusieurs semaines début 2019 pour attirer l’attention sur l’urgence climatique. Depuis, la Suédoise continue de défendre ses idées, notamment via Instagram où une communauté de plus de dix millions de personnes la suit.

Zéro Carabistouille

Nous vous en avons déjà parlé dans nos pages. Depuis 2015, Sylvie Droulans et sa famille vivent l’expérience zéro déchet au quotidien. Grâce à des témoignages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur son blog, Sylvie donne des conseils, des astuces, voire des bonnes adresses pour diminuer au maximum sa production de déchets. Auteure de deux livres sur le sujet et conférencière, son expérience vous aidera sûrement à vous lancer dans cette démarche si vous avez du mal à faire le premier pas. Le tout avec un ton bienveillant qui incite chacun à simplement faire du mieux qu’il peut.

Famille zéro déchet

C’est le pendant français de Zéro Carabistouille. Sur ses réseaux sociaux et sur son blog, Bénédicte Moret et Jérémie Pichon partagent leurs réussites, mais aussi leurs échecs à propos de leur démarche zéro déchet qui devait à la base ne durer qu’un an. Également auteurs de livres et de bandes dessinées sur le sujet, ils font ans hésitation partie des pages à suivre pour les ménages en quête d’inspiration.

Zéro waste home

Dernière famille de ce classement, et peut-être celle qui a inspiré toutes les autres : Zero Waste Home. Derrière ce nom, on retrouve Béa Johnson, une Française vivant aux États-Unis avec son mari Scott et ses deux enfants. En 2013 déjà, elle sortait le livre « Zero Waste Home : The Ultimate Guide To Simplifying Your Life » (Zéro Déchet à la Maison : Le guide ultime pour vous simplifier la vie). Qualifiée par CNN comme « la mère du mouvement zéro déchet », Béa Johnson est devenue une véritable star outre-Atlantique et est suivie par des centaines de milliers de personnes.

Lizzie Car

On reste dans les pays anglophones, mais en Grande-Bretagne cette fois, avec Lizzie Car. Touchée par un cancer de la thyroïde en 2013, l’influenceuse s’est mise au paddle pour se remettre doucement au sport. En pratiquant son activité physique, elle a été choquée de découvrir la quantité de déchets en plastique qui se trouvait dans les cours d’eau sur lesquels elle naviguait. « J’utilisais les cours d’eau pour rétablir ma santé, mais ils étaient dans un pire état que moi », a-t-elle déclaré un jour lors d’une interview. Depuis, elle partage ses conseils pour adopter un mode de vie plus écoresponsable.

Cyril Dion

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de Cyril Dion. Et pour cause, il est le coréalisateur du film documentaire « Demain » sorti en 2015, notamment récompensé en 2016 par le César du meilleur film documentaire et diffusé dans plus de trente pays. Mais le combat climatique de Cyril Dion a commencé bien plus tôt. En 2006, alors qu’il a 28 ans, il fonde le « Mouvement Colibris », une association invitant à s’investir pour contribuer à la transition écologique. Très actif sur le net, celui qui est également auteur prépare un nouveau film intitulé « Animal ».

Peau neuve

Sur ses réseaux sociaux et sur son site, Peau Neuve offre de nombreux conseils beauté et lifestyle pour respecter un maximum la nature. Produits beautés, tutoriels pour créer ses propres produits de nettoyage, délicieuses recettes… Tous les thèmes (ou presque) sont abordés. Si vous cherchez des astuces pour faire votre dentifrice ou votre après-shampoing, Peau Neuve fait décidément partie des influenceuses à suivre.

Pierre Chevelle

Youtubeur et conférencier, Pierre Chevelle est également l’auteur de la trilogie « Changer le monde en deux heures », une série de guides pratiques proposant des moyens faciles pour agir à son échelle. Depuis qu’il a commencé son aventure, Pierre veut montrer qu’en tant que citoyen, il est possible de changer le monde grâce à ce qu’il appelle des « micro-engagements » : des petits gestes sociaux ou écolos qui, si réalisés à grande échelle, font bouger les choses.

Juliet Bonhomme

Amateurs de mode et de bonnes affaires, ce compte Instagram est fait pour vous. Juliet Bonhomme est belge, elle est jeune, et a pris une décision radicale : ne plus porter que des vêtements de seconde main ou de marques éthiques. Sur son Instagram, Juliet partage ses bonnes adresses, tout comme des tutos parfois surprenants. Comme celui où elle transforme un tablier de cuisine en top parfait pour l’été. Juliet Bonhomme fait également partie de l’équipe de « The Lemon Spoon », une plateforme qui soutient le changement en donnant des pistes de solution pour consommer de manière plus responsable.