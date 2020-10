« The Voice Kids » : Qui sont les huit finalistes ?

C’est une finale de haut niveau qui se profile. Samedi soir, huit jeunes talents de « The Voice Kids » ont obtenu leur précieux billet pour la dernière ligne droite. Retour sur une demi-finale « high level ».

Les quatre coaches ont eu bien du mal à départager leurs talents samedi soir. Les 16 demi-finalistes se sont succédés sur scène pour délivrer une prestation sur la chanson de leur choix. Sur les quatre talents de chaque équipe, les coaches ne pouvaient en qualifier que deux pour la grande finale.

Lissandro et Sara

La soirée a débuté avec l’équipe de Jenifer qui a choisi de garder Lissandro, 10 ans. Il avait ouvert le bal et mis le feu avec la chanson « One Way or Another » de Blondie. Deuxième qualifiée de l’équipe : Sara, 12 ans, qui s’est démarquée en interprétant le titre « I Put a spell on you » de Jay Hawkins.

Ema et Rebecca

C’était ensuite au tour de l’équipe de Patrick Fiori de monter sur scène. Le coach a été ému par la prestation d’Ema, qui a chanté le magnifique « Memory » de Barbra Streisand, ainsi que par la voix de Rebecca qui, accompagnée de son violon, a repris « You raise me up » de Josh Groban.

Naomi et Abdellah

Naomi, 11 ans, a été la première à se lancer. Elle a convaincu son coach, Kendji Girac, de l’emmener en finale grâce à son interprétation de la chanson « I’ll never love again » de Lady Gaga. C’est Abdellah qui a décroché le deuxième billet grâce à sa version unique de « Lettre à France » de Polnareff.

Enzo et Rania

L’équipe de Soprano était la dernière à se produire sur scène. Sans surprise, l’énergique Enzo, 10 ans, a bluffé tout le monde avec son interprétation de « Lose Yourself » d’Eminem. Dernière qualifiée de la soirée, Rania (la sœur de Sara) a subjugué les coaches en reprenant avec brio le périlleux « SOS d’un terrien » en détresse de Balavoine.