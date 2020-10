PHOTOS. La luxueuse «suite présidentielle» de Donald Trump à l’hôpital

Depuis vendredi, Donald Trump est hospitalisé au centre médical militaire Walter Reed, à Washington. Il est soigné dans la luxueuse « suite présidentielle ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président américain ne manque de rien.

La suite de 300m² est constituée de six pièces : une unité de soin intensif, un salon, une pièce de travail, une cuisine, une chambre à coucher avec un bureau et une salle à manger surplombée par un lustre en cristal. Bref, une suite qui donnerait presque à une personne saine l’envie de tomber malade.

La suite, surnommée « Ward 71 » (« L’aile 71 »), a pu être photographiée en 2007, comme l’indique USA Today. Sur les photos, le luxe de la suite saute aux yeux. Sans compter qu’elle a été rénovée en 2011 !

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ

— Richard Southern (@richard680news) October 3, 2020