Les films et séries à voir en octobre sur Netflix

L’automne est bien là, il n’y a qu’à regarder par la fenêtre. Un temps idéal pour rester au chaud, sous la couverture, devant une nouveauté Netflix. Tour d’horizon de ce que la plateforme nous propose en ce mois d’octobre.

Côté séries

Emily in Paris (déjà disponible)

Très attendue, cette série girly s’inscrit dans la veine du « Diable s’habille en Prada ». Elle a été créée par Darren Star, déjà derrière « Beverly Hills », « Melrose Place », « Sex and the City » et, plus récemment, « Younger ».

On suit les aventures d’Emily (interprétée par Lily Collins), une Américaine qui décroche le poste de ses rêves à Paris. Mais les choses ne tournent pas comme elle l’avait espéré. La jeune femme, ambitieuse, ne va pas se laisser abattre. Elle compte bien se faire accepter par ses collègues et se créer de nouveaux amis.

Attention, la version française est absolument à éviter pour cause d’accent américain forcé et épouvantable !

The Haunting of Bly Manor (le 9/10)

Dans un tout autre genre, « The Haunting of Bly Manor » arrive à point pour Halloween. Il s’agit de la suite du pétrifiant « The Haunting of Hill House », inspirée par la nouvelle « Le Tour d’écrou », de Henry James.

Une jeune fille au pair (interprétée par Victoria Pedretti) est engagée par un aristocrate pour s’occuper de sa nièce et son neveu, orphelins depuis la disparition de leurs parents. Elle débarque alors dans une imposante demeure isolée au beau milieu de la campagne anglaise. Très vite, la jeune fille va être victime d’hallucinations tandis que les deux enfants se comportent de manière étrange…

La Révolution (le 16/10)

Autre série très attendue, « La Révolution », créée par Aurélien Molas, revisite la Révolution française. « Le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. »

Une série française ambitieuse, entre histoire et fantastique, avec Amir El Kacem (« Abdel et la Comtesse »), Lionel Erdogan (« On va s’aimer un peu, beaucoup… ») et Julien Frison (« Le Fantôme de Canterville ») au casting.

Mais aussi…

« Murder » saison 6 (déjà disponible), « To the lake » (le 7/10), « Stranger » saison 2 (le 11/10), « Social Distance » (une série sur le confinement, le 15/10), « Grand Army » (le 16/10), « Star Trek : Discovery » saison 3 (le 16/10), « Toi, moi elle » saison 5 (le 22/10), « Barbares » (le 23/10).

Côté films

Les Sept de Chicago (16/10)

C’est la grosse sortie du mois côté films. Réalisé par Aaron Sorkin (« The Social Network »), « Les Sept de Chicago » revient sur l’affaire et le procès des Chicago Seven à la fin des années 1960.

« Lorsque la manifestation en marge de la convention démocrate de 1968 tourne à l’affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d’incitation à la révolte. »

On retrouve du beau monde au générique : Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen et Joseph Gordon-Levitt.

« Rebecca » (le 21/10)

Cela va être très difficile de rivaliser avec l’original, signé Alfred Hitchcock ! Quoi qu’il en soit, Netflix propose une nouvelle version du roman effrayant de Daphné du Maurier qui traite de l’emprise d’une morte sur celui qui fut son mari, sur sa nouvelle épouse et leur gouvernante, un an après sa mort.

Le casting, qui compte Lily James, Armie Hammer et Kristin Scott Thomas, est toutefois alléchant.

« Voyage vers la lune » (23/10)

Les enfants ne sont pas oubliés en ce mois d’octobre ! Ce film d’animation, réalisé par Glen Keane (dessinateur chez Disney), raconte l’histoire de Fei Fei, une jeune fille passionnée de science déterminée à construire une fusée pour se rendre sur la lune et prouver l’existence d’une légendaire déesse lunaire !

A voir également…

« Bronx » (réalisé par Olivier Marchal, le 30/10), « Sweeney Todd : le diabolique barbier de Fleet street » (déjà disponible), « Cinquante nuances plus sombres » (le 7/10), « His House » (le 30/10),…

Au rayon documentaires

« Bigflo & Oli : Presque trop » (le 8/10), « Les enquêtes extraordinaires : volume 2 » (le 19/10), « Move » (le 23/10), « Dick Johnson is dead » (déjà disponible), « David Attenborough : une vie sur notre planète » (déjà disponible), « Blackpink » (le 14/10), « Tous avec Roona » (le 15/10).