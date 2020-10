Le petit frère de Lola dans la série « Un, Dos, Tres » est devenu un (très bel) homme

Vous souvenez-vous de George, le petit frère de Lola dans la série « Un, Dos, Tres », qui avait fait un carton dans les années 2000 ? Il a bien grandi…

La série espagnole qui se déroulait dans le milieu de la danse mettait notamment en scène Lola (jouée par Beatriz Luengo) suivant des cours à l’académie de Carmen Arranz. On suivait ses aventures et sa vie personnelle. Elle aidait souvent son père et gardait son petit frère, George, incarné par Omar Muñoz.

Le comédien espagnol a bien grandi et est devenu un beau jeune homme de 25 ans. L’acteur, originaire de Madrid, ne manque pas de charme avec sa longue chevelure brune. On peut voir son évolution sur son compte Instagram.

Déjà une longue filmographie

L’acteur, qui tourne depuis sa plus tendre enfance, a déjà une belle filmographie. Après « Un, Dos, Tres », on a pu le voir au cinéma dans « The Dark Hour », « Le Journal de Carlot » ou encore « The Way ». Omar Muñoz fait également de la musique avec sa compagne Laura avec laquelle il a formé le duo Her.