L’apparition des Metrosaurus 

Septembre 2000, c’est l’année du tant redouté changement de millénaire qui n’a finalement pas signifié la fin du monde. C’est aussi l’année de mon premier exposé, qui ne s’est pas déroulé si bien que ça.

C’est surtout l’année de la création de Metro, couplée à l’apparition du Metrosaurus, une espèce rare de jeunes enthousiastes à l’époque, devenus depuis des professionnels endurcis, qui ont collaboré à la naissance de Metro. J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter trois types de Metrosaurus dont je vais vous détailler les caractéristiques.

METROSAURUS PIERUS

(ALIAS PIERRE JACOBS)

Apparition: il y a 20 ans

Fonction: journaliste

Biotope naturel: milieux culturel et culinaire

Quelle est la chose la plus folle à laquelle vous ayez participé au travail ?

« Au fil des ans, j’ai fait des centaines, voire peut-être des milliers d’interviews. Mais le moment que je n’ai jamais oublié, c’était une présentation du concert de Robbie Williams il y a quelques années. L’homme avait manifestement vu les choses en grand. Il avait loué la plus grande salle de Brussels Expo et y avait installé la scène qu’il allait utiliser pendant sa tournée des stades. Détail important: devant cette gigantesque scène il y avait exactement 15 chaises pour les journalistes présents. Contre toute attente, nous avons eu droit à un concert, Robbie et ses musiciens ont alors joué pour les 15 journalistes, c’était très spécial. »

De quoi avez-vous parfois la nostalgie ?

« Les deux premières années de Metro ont été phénoménales. Nous étions une petite bande de jeunes diplômés qui devaient élaborer tout un journal. Même si à l’extérieur les gens se montraient plutôt suspicieux, nous avons réussi grâce à notre énorme motivation. Ce qui est dingue quand on y pense maintenant. »

Quelle est la spécificité de Metro selon vous ?

« Le mix d’informations et de divertissements que nous publions chaque jour. Les gens lisent Metro dans les transports en commun et souhaitent bien évidemment être au courant de ce qui se passe dans le monde, mais d’un autre côté ils ne veulent pas qu’on leur serve des infos indigestes. Cet infodivertissement nous est donc très spécifique et je trouve cela formidable. »

Où voyez-vous Metro dans 20 ans ?

« Bien entendu, il n’est pas possible de déclarer avec certitude que nous serons encore là ou pas, mais je pense que oui. Metro a toujours évolué au fil du temps et nous n’arrêterons jamais de le faire. À quoi nous ressemblerons à ce moment, je l’ignore, mais selon moi, nous remplirons encore toujours notre fonction dans le paysage médiatique. »

METROSAURUS LIEVUS

(ALIAS LIEVEN DE MEYER)

Apparition: il y a presque 20 ans

Fonction: distribution manager

Biotope naturel: milieux sportif, exotique et de la rénovation

Comment s’est passé votre premier jour chez Metro ?

« À proprement parler, je n’ai pas commencé directement chez Metro. Je travaillais pour une agence de promotion chargée de la distribution des journaux dans les gares. À l’époque, on n’avait pas de displays et tout était distribué à la main. Le jour où le premier Metro a été imprimé, je me trouvais dès lors avec une pile de journaux dans la gare de Lokeren. »

Quelle est la chose la plus folle à laquelle vous ayez participé au travail ?

« De temps en temps, il y a dans le journal des échantillons d’annonceurs. Un jour, il y a eu un problème technique et j’avais rameuté des collègues pour les distribuer manuellement dans les gares de Bruxelles. Tout le monde était bien à temps et prêt à se mettre au boulot, si ce n’est que les échantillons se trouvaient dans mon auto et que je n’avais pas entendu mon réveil. Nous avons dû tout recommencer le lendemain -ce n’était pas mon meilleur coup. »

Quelle est la spécificité de Metro selon vous ?

« D’une part, l’aperçu concis que nous offrons aux lecteurs. En quelques minutes, les navetteurs savent ce qui s’est passé et ils peuvent en parler avec leurs collègues. D’autre part, je trouve très rafraîchissant le fait que nous ayons directement consacré une grande attention à la durabilité. Pas de manière pédante, mais nous la mettons en exergue et nous proposons des conseils pratiques. C’est peut-être dû au lien que nous avons avec les transports en commun, mais par rapport à d’autres médias je trouve que nous nous débrouillons très bien sur ce plan. »

Où voyez-vous Metro dans 20 ans ?

« Tout sera totalement différent. Je pense que nous ne sortirons plus de journal physique, mais je n’ai pas encore la moindre idée de sa concrétisation. En ce qui me concerne, je suis certain que nous existerons encore. Nous devons tout simplement trouver d’autres façons d’atteindre les gens et il n’y a rien de mal à cela non plus. Dans la vie, il est important de continuer à évoluer. »

METROSAURUS WERNUS

(ALIAS WERNER SLUYS)

Apparition: il y a 19,5 ans

Fonction: responsable de l’impression et

de la distribution

Biotope naturel: milieux culinaire et sportif

Pensiez-vous à l’époque rester aussi longtemps ?

« Pas du tout ! Mon objectif était de changer de job tous les cinq à dix ans, cela me semblait être un bon équilibre. Mais comme j’adore mon travail et que de nouvelles opportunités n’arrêtaient pas de se présenter, je suis resté. Et je ne le regrette pas du tout. »

Quelle est la chose la plus folle à laquelle vous ayez participé au travail ?

« Nous nous sommes un jour mis en tête de faire un journal parfumé. Le but était que les gens sentent une odeur de gazon quand ils entraient dans la gare. Pas facile à mettre en œuvre dans la pratique. Pour vaporiser l’odeur de l’herbe sur les journaux, nous avons dû traîner des kilomètres de tuyaux d’arrosage dans l’imprimerie. Et bien qu’effectivement un délicieux parfum de gazon se répandait dans les gares, il en allait tout autrement dans l’imprimerie; cela sentait plutôt le laboratoire chimique. Bien entendu, cela ne les faisait par rire du tout. »

Quelle est votre rubrique préférée ?

« C’est sans conteste le Kiss & Ride. Nous avons à l’époque débuté très modestement, mais au fil des ans c’est vraiment devenu une valeur sûre. Je trouve cette interaction entre les lecteurs vraiment formidable. Il y a même des gens qui se sont mariés grâce à cette rubrique. Je la compare toujours un peu à l’émission de télé « Blokken » (un quiz basé sur Tetris diffusé par la chaîne flamande Een et qui en est à sa 27e saison avec plus de 5.500 émissions, NDLR): elle est toujours là et nous est familière. »

Quelle est la spécificité de Metro selon vous ?

« La résilience dont nous avons fait preuve pendant toutes ces années. Le petit monde des médias n’est pas facile et lancer un nouveau journal il y a 20 ans était un pari osé. Grâce à toutes les connaissances réunies au sein de l’entreprise, la résilience et la flexibilité, c’est quand même devenu un succès et ça mérite bien une petite tape sur l’épaule. »

Où voyez-vous Metro dans 20 ans ?

« Le monde est en perpétuelle mutation et la crise du coronavirus oblige chaque entreprise à se mettre en quête d’une nouvelle normalité. Je pense que nous allons dans un futur proche encore davantage miser sur l’aspect numérique, mais j’espère aussi que la version imprimée va encore exister longtemps. Pour les navetteurs, nous sommes et restons une plus-value et les news que nous publions sont souvent plus réjouissantes que la moyenne, ce qui est à mes yeux très important actuellement. »

Camille Van Puymbroeck