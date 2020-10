Metro a 20 ans: Biffy Clyro se rêve Premier ministre de l’Ecosse dans une autre vie

Ce samedi 3 octobre, Metro fêtait ses 20 ans d’existence. A cette occasion, nous avons demandé à certains artistes récemment interviewés où est-ce qu’ils se trouvaient il y a 20 ans, et où est-ce qu’ils se voyaient dans 20 ans. Le chanteur de Biffy Clyro Simon Neil s’est prêté au jeu du question/réponse!

Que faisiez-vous il y a 20 ans et qu’espériez-vous devenir 20 ans plus tard ?

J’écrivais des chansons pour le premier disque de « Biffy Clyro » et notre incroyable voyage commençait. Je n’aurais jamais pu rêver de toujours faire de la musique 20 ans plus tard. D’ailleurs, je pensais plutôt devenir un professeur de musique d’une façon ou d’une autre. J’ai toujours voulu faire quelque chose de créatif mais mes seuls talents étaient la guitare et le chant, ce qui n’est pas spécialement des plus utiles. Mais heureusement, j’ai su en faire quelque chose. Je suis heureux d’apporter un peu de joie à mon public avec ces talents. Si je n’avais pas été artiste, j’aurais sans doute été un activiste et j’aurais eu à cœur de m’engager pour des causes que je trouve justes.

Où est-ce que vous vous voyez dans 20 ans ?

Je serai encore en train de chanter, de sauter torse nu et de suer sur scène. J’aimerais que les gens me demandent : « Alors, tu joues encore de la musique ? », pour pouvoir leur répondre que jamais je ne m’arrêterai parce que j’aime le rock & roll. Dans une réalité alternative, je serais le Premier ministre d’Ecosse et nous serions une magnifique nation progressiste et pas un pays dirigé par des trous du cul qui ne font que régresser dans les décisions qu’ils prennent.