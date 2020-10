Metro a 20 ans: Suarez rêve de vagues et de surf quand il aura 60 ans

Ce samedi 3 octobre, Metro fêtait ses 20 ans d’existence. A cette occasion, nous avons demandé à certains artistes récemment interviewés où est-ce qu’ils se trouvaient il y a 20 ans, et où est-ce qu’ils se voyaient dans 20 ans. Suarez s’est prêté au jeu du question/réponse!

Quels étaient vos rêves à 20 ans et où en étiez-vous dans la vie ?

J’étais à l’université en socio-économie, j’étais destiné à finir dans une banque, mais j’ai suivi une trajectoire complètement différente. Je rêvais déjà de faire de la musique à l’époque. Je jouais dans des groupes de rock en mode « garage » et j’ambitionnais clairement de rester dans ce milieu.

Où est-ce que vous vous voyez dans 20 ans ?

Près de l’océan ! Je veux qu’il y ait des vagues, je veux qu’il y ait une planche de surf et avoir une vie un peu plus bohème entre le surf, la musique et les petits-enfants. J’aurai 60 ans donc je pense que je me serai un peu éloigné de la scène. Au final, j’aspire simplement à une vie saine et équilibrée, je n’ai pas besoin de grand-chose.