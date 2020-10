Une seconde vague de licenciements attendue dans le secteur de l’événementiel

Une société active dans l’événementiel sur cinq a dû se séparer d’une partie de son personnel au cours des trois derniers mois, ressort-il d’une étude du centre d’expertise Publieke Impact de la Haute école Charlemagne à Anvers. La moitié des organisateurs d’événements s’attend à devoir licencier des collaborateurs d’ici la fin de l’année.

En septembre, le centre d’expertise a mené une troisième enquête auprès des organisations d’événements sur l’impact de la crise du coronavirus. Au total, 258 entreprises y ont participé. Il en ressort que le chiffre d’affaires du secteur continue à diminuer et la confiance dans l’avenir décline.

Les licenciements des trois derniers mois font suite à une première vague de licenciements intervenue avant l’été. Une entreprise sur trois avait déjà dû se séparer de son personnel. L’avenir n’est pas rose non plus: « La moitié des organisations d’événements s’attendent à devoir licencier du personnel avant la fin de l’année », déclare le chercheur Joris Verhulst. « En outre, un quart des organisateurs et un tiers des fournisseurs ont également dû voir des personnes partir pour des secteurs offrant une plus grande sécurité d’emploi. »