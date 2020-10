Paranoïaque, elle est accro aux tests de dépistage au coronavirus

Une Britannique craint plus que tout d’être contaminée au coronavirus. Pour s’assurer qu’elle n’a pas contracté la maladie, Sarah Edwards a déjà passé 12 tests auprès des services publics et a dépensé 2.650 € pour se faire tester dans le privé. La jeune femme s’en moque de priver des travailleurs en première ligne de se faire tester.

Depuis le début de la crise du coronavirus, Sarah Edwards s’est fait tester des dizaines de fois, alors qu’elle n’a jamais ressenti aucun symptôme de la maladie. La jeune femme ne travaille même pas dans un secteur où un tel nombre de tests est nécessaire, puisqu’elle est assistante marketing.

Mais voilà, cette Britannique est terrifiée à l’idée de contracter la maladie et a ainsi passé 12 tests auprès des services publics et a dépensé 2.650 € pour se faire tester dans le privé. Certains de ses proches estiment qu’elle agit de façon égoïste, mais la jeune femme n’en a rien à faire. « Je sais que les gens diront que je suis égoïste, paranoïaque et hypocondriaque, mais je m’en fiche, je considère que c’est le meilleur moyen de me soigner, car cela me fait sentir en sécurité », confie-t-elle.

'I’ve had 12 NHS COVID tests, I don’t care if I’m taking them from keyworkers' https://t.co/jZ2WL8WZgf — The Sun (@TheSun) October 1, 2020

Pénurie outre-Manche

Pourtant, au Royaume-Uni, la capacité de testing n’est pas suffisante et de nombreuses personnes ne parviennent pas à se faire tester alors que c’est nécessaire. Des milliers d’enfants sont notamment toujours bloqués chez eux, en attendant de se faire tester négatif, pour retourner à l’école.

Mais ce n’est pas le problème de Sarah: « Je vais finir par être une victime du Covid-19, donc si je dois régler mon alarme sur 2 heures du matin pour pouvoir rafraîchir le site web du gouvernement pour un test gratuit, je le ferai. Je ne me sens pas coupable non plus de la pénurie. En fait, j’ai le droit de passer les tests, qu’ils soient gratuits ou payés par moi, et le fait d’en passer un par semaine est essentiel pour ma santé mentale. »