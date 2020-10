Le culte de l’an 2000

C’était il y a 20 ans, sur nos petits et grands écrans, dans nos oreilles, entre nos mains, devant nos yeux. Et cela a marqué notre vie d’une manière ou d’une autre. Cela semble si près et si lointain en même temps.

C’est en 2000 que l’idole d’Angèle, Hélène Ségara, a connu son plus grand succès avec » Il y a trop de gens qui t’aiment ». Cela a, semble-t-il, suscité des vocations jusqu’à aujourd’hui.

Premier single extrait de l’album « Discovery », le morceau « One More Time » de Daft Punk connaît un succès mondial fulgurant.

Cela fait 20 ans déjà que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont écrit pour la jeune Alizée un single » Moi… Lolita » qui marquera durablement les esprits. En bien ou en mal. Julien Doré en fera d’ailleurs une reprise.

Ecrit par le Français Mirwais, le single « Music » de Madonna cartonne, dès le mois d’août 2000, dans toutes les boîtes du monde.

Extrait de son second album éponyme, le single « Oops !… I did it again » finit d’ancrer Britney Spears dans la culture pop.

Marshall Bruce Mathers III débarque sous le nom d’Eminem avec un premier single sous le bras « The Real Slim Shady » et bouscule le monde du rap.

C’est en 2000 que tout a commencé pour Marc Levy avec la sortie de son premier roman « Et si c’était vrai… » qui s’est vendu à plus de 200.00 exemplaires. Le début d’une longue série.

Si ses premiers livres n’étaient surtout connus que des cénacles germanopratins, son roman « 99 francs » (rebaptisé depuis lors « 14,99 € ») fait connaître Frédéric Beigbeder au grand public ainsi que son personnage d’Octave Parrango.

Le premier tome de la série » Persépolis » est publié en 2000 par la franco-iranienne Marjane Satrapi. Cette BD autobiographique, qui critique le régime iranien, se déclinera en quatre volumes.

Premier film de Stephen Daldry, « Billy Elliot » marque les esprits avec l’histoire d’un garçon de 11 ans qui, dans une petite ville minière anglaise, décide de faire de la danse classique.

Premier épisode d’une longue saga au cinéma, « X-Men » participe au grand retour des superhéros sur le grand écran.

Un an à peine après son coup de maître « Sixième Sens », M. Night Shyamalan remet le couvert en sortant « Incassable » avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

Véritable coup de poing visuel et psychologique, « Requiem for a Dream » impose Darren Aronofsky parmi les grands réalisateurs.

L’un des plus gros succès de l’année au cinéma, le péplum « Gladiator » permet à son réalisateur Ridley Scott de récolter près de cinq Oscars dont celui de ‘meilleur film’ ainsi que ‘meilleur acteur’ pour Russell Crowe.

C’est en 2000 que les premiers riffs de guitare des Who résonnent pour le lancement du premier générique des « Experts ». S’en suivra un succès mondial énorme qui se déclinera ensuite en trois spin-offs.

Après le succès de la version britannique, « Queer as Folk » devient un succès américano-canadien en racontant la vie de cinq amis homosexuels de Pittsburgh.

C’est le 3 juillet 2000 que TF1 lance la toute première émission de « Qui veut gagner des millions » présenté par Jean-Pierre Foucault, inspiré du Britannique « Who wants to be a millionnaire ».

En 2000, Laurent Ruquier s’impose en ténor du PAF en lançant « On a tout essayé » qui commentera l’actualité de façon humoristique jusqu’en 2007.

C’est le 12 mai 2000 qu’est inaugurée, à Londres, la Tate Modern dans une vaste centrale électrique désaffectée et qui accueille désormais la collection nationale d’art moderne et contemporain.

La Playstation 2, ou PS2, est lancée le 4 mars 2000 au Japon. Cette console de jeux vidéo de sixième génération se vendra à près de 150 millions d’exemplaires en une décennie.