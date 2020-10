Ils étaient célèbres en l’an 2000 : Que sont-ils devenus ?

Metro est né en l’an 2000, à l’aube d’un nouveau millénaire. Cette année-là, les gens découvraient « X-Men » et « Gladiator » dans les salles obscures et ils dansaient sur « Oops !… I did it again » de Britney Spears et « Music » de Madonna. Certains artistes ont connu leur heure de gloire en 2000 avant de tomber peu à peu dans l’oubli. Voici ce qu’ils sont devenus.

Craig David

Durant l’été 2000, le monde découvrait Craig David à travers son premier album « Born to Do It » et des tubes comme « Fill Me In », « 7 Days » et « Walking Away ». Aujourd’hui, de nombreux ados de l’époque peuvent encore chanter par cœur « I’m walking away, from the troubles in my life, I’m walking away, oh to find a better day ». Mais beaucoup d’entre eux sont désormais sans nouvelles de l’artiste britannique depuis un bout de temps. Eh bien, sachez qu’il va bien. Aujourd’hui âgé de 39 ans, Craig David continue de vivre de la musique. Avis aux nostalgiques : il prépare d’ailleurs une tournée pour le vingtième anniversaire de son premier album.

Alizée

Début juillet 2000, la France tombait sous le charme d’une jeune chanteuse corse âgée de seulement 15 ans et de son premier morceau « Moi…Lolita ». Alizée a vendu des millions de singles et d’albums en France et en Belgique mais aussi un peu partout en Europe, en Asie et en Amérique. Aujourd’hui, Alizée a arrêté sa carrière musicale. Après avoir remporté la quatrième saison de Danse avec les Stars en 2013 aux côtés du danseur Grégoire Lyonnet (qui est devenu son mari), elle se consacre désormais à la danse. En 2017, elle a ouvert son propre studio de danse à Ajaccio.

Lil’ Bow Wow

La rentrée 2000 a été marquée par l’avènement d’un jeune rappeur américain de seulement 13 ans : Lil’ Bow Wow. À l’époque, il sortait « Beware of Dog », son premier album incluant le tube planétaire « That’s My Name »en featuring avec Snoop Dogg. Vingt ans plus tard, Lil’ Bow Wow, rebaptisé Bow Wow depuis 2003, est toujours dans le Livre des records pour être devenu le plus jeune rappeur à être certifié disque de platine. Plus les années passent, plus Bow Wow s’éloigne de la musique. Il a tourné dans plusieurs films et séries mais ces dernières années, il a plus fait parler de lui pour sa vie privée. Bien malgré lui, en 2017, il a inspiré le Bow-Wow Challenge sur les réseaux sociaux. Après avoir dupé ses abonnés sur Instagram en faisant croire qu’il menait un luxueux train de vie, il est devenu la risée des internautes à travers ce challenge consistant à s’inventer une vie.

Shaggy

En 2000, Shaggy est âgé de 31 ans lorsqu’il sort « Hot Shot ». C’est déjà son quatrième album mais c’est lui qui va permettre au chanteur jamaïquain d’être connu dans le monde entier. Les singles « It Wasn’t Me », « Angel » et « Luv Me » connaissent un succès planétaire. Son album se classe à la première place du Billboard 200 et le chanteur jamaïquain est certifié sextuple disque de platine après avoir vendu plus de six millions d’exemplaires de « Hot Shot » aux Etats-Unis. Depuis, Shaggy n’a jamais quitté le monde de la musique. Aujourd’hui cinquantenaire, Shaggy cartonne avec le hit « Banana » qu’il a sorti en 2019 avec son compatriote Conkarah mais qui est devenu l’un des hits de l’été 2020 grâce à TikTok.

Yannick (Ces soirées-là)

Au printemps 2000, les Français et les Belges font connaissance avec Yannick avec sa reprise de « Ces soirées-là » de Claude François. Le morceau a rencontré un succès colossal en France et en Wallonie où il est resté respectivement 15 et 10 semaines consécutives en tête du classement des hit-parades. S’il n’a jamais vraiment quitté le monde de la musique, Yannick M’Bolo n’a jamais pu reproduire ce succès. Dans les années 2010, il a participé à quelques tournées avec les stars des années 90 et du début des années 2000. En 2020, Yannick ne désespère pas de sortir un jour un second album. En attendant, il assure ses arrières. Après avoir poursuivi ses études, il est aujourd’hui chargé de clientèle à dans une Banque Postale dans les Hauts-de-Seine.

Tom Jones

Aujourd’hui, on a l’impression que Tom Jones fait partie des meubles et que cela fait plusieurs décennies qu’il est connu. Pourtant, c’est seulement en l’an 2000 que le chanteur britannique a est devenu une star mondiale avec le tube « Sex bomb ». Il a ensuite poursuivi sa carrière musicale. Son dernier album remonte à 2015. Parallèlement, depuis 2012, il occupe le fauteuil de coach dans l’émission The Voice UK. En 2020, Tom Jones a fêté ses 80 ans. Il avait prévu une grande tournée européenne baptisée en « A Celebration ». Coronavirus oblige, elle a été repoussée à l’an prochain. Si tout va bien, Tom Jones sera le 1er août 2021, chez nous, au festival Suikerrock.