Engie Electrabel ne juge « pas réaliste » le scénario du nouveau gouvernement pour la prolongation des centrales nucléaires

Engie Electrabel, l’exploitant des centrales nucléaires en Belgique, ne juge « pas réaliste » le scénario d’urgence du nouveau gouvernement, qui le laisserait modifier l’année prochaine le calendrier de sortie du nucléaire pour deux réacteurs. Le gouvernement n’a pas commenté la note d’Engie.

Le nouveau gouvernement fédéral s’engage à maintenir la sortie du nucléaire en 2025, tout en s’octroyant une possibilité d’adapter ce calendrier. Fin novembre 2021, un rapport complet sur les projets sélectionnés pour le mécanisme de rémunération de capacité (CRM) est attendu sur la table du gouvernement. Il mettra en lumière l’état de la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur les prix de l’électricité.

Si un problème inattendu devait survenir, le gouvernement prendrait les mesures adéquates, comme une adaptation du calendrier pour une capacité qui pourra aller jusqu’à 2 gigawatts, soit la capacité de deux réacteurs nucléaires. Ceux de Doel 4 et Tihange 3 sont les moins vieux en Belgique. Engie Electrabel ne considère pas ce scénario comme réaliste. Une décision de principe sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 doit être « prise au plus tard fin 2020 », indique-t-il dans une note. Engie avance plusieurs raisons.

Des travaux qui prennent du temps

Notamment que les commandes de carburant et travaux nécessaires à la prolongation des centrales prendront 30 à 36 mois. L’amendement sur la loi de sortie du nucléaire doit donc être approuvé avant l’été 2022. Engie Electrabel ne compte pas investir un milliard d’euros dans des matières nucléaires sans un cadre légal adapté. Si le gouvernement décide seulement fin 2021 de prolonger ou non deux réacteurs, il ne restera que six mois pour faire voter l’amendement par le parlement. « Clairement insuffisant », estime Engie.

Une étude d’impact sur l’environnement devra être réalisée – entre 18 et 24 mois – et l’UE devra se prononcer, ce qui prendra encore entre 6 à 12 mois, poursuit Engie. La nouvelle ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), n’a pas souhaité réagir à la note d’Engie Electrabel. Mais dans l’entourage du gouvernement, on estime, sur base des différentes enquêtes et avis d’experts, que le scénario d’urgence reste possible dans les délais impartis. Une partie des travaux juridiques préparatoires pourrait par exemple être entamée plus tôt.