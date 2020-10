Julie Depardieu ne veut plus ressembler à son père

Julie Depardieu ne supportait plus son nez. Elle a décidé de se faire opérer, alors que celui-ci lui rappelait trop «un membre de sa famille».

Il y avait longtemps que ce nez lui posait problème. Julie Depardieu a avoué avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour ne plus ressembler à son père. «J’en avais marre qu’on me parle sans arrêt de quelqu’un dont je n’étais pas responsable. Un type à poil dans ses films et bourré à la télé, je n’y étais pour rien. En même temps, j’admire son talent, son incroyable audace et j’espère qu’il est heureux. Mais au fond, tout ça ne me regarde pas», explique-t-elle.

Elle avait déjà parlé de son nez dans le magazine Biba, en évoquant un souvenir désagréable. «Un jour dans la rue, je devais avoir 17 ans, un garçon m’a regardée et m’a dit: ‘On dirait Depardieu en fille’. L’horreur… Tout le monde ne me parlait que d’une seule personne: le mec qui m’a faite.»

Julie Depardieu, âgée de 47 ans, est en couple avec le chanteur Philippe Katerine. Ensemble, ils ont eu deux fils: Billy (9 ans) et Alfred (8 ans).