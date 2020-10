Il se laisse piquer par des milliers de moustiques pour faire avancer la science

Voilà un chercheur qui n’a pas froid aux yeux ! L’entomologiste Perran Stott-Ross a « offert » son bras à la science : il s’est en effet laissé piquer par une horde de moustiques pour avancer sur ses recherches.

Le Dr Perran Stott-Ross travaille depuis plusieurs années à l’uni­ver­sité de Melbourne, en Australie, sur un moyen de lutter contre le virus de la dengue et de stopper sa propagation. Pour cela, il a glissé son bras à l’intérieur d’une boîte contenant des milliers de moustiques.

Chaque jour, le scientifique a offert son bras à quelque 5.000 de ces petits suceurs de sang ! Le but était de leur transmettre le Wolba­chia, une bacté­rie qui bloque la trans­mis­sion de la dengue. Cette bactérie est ensuite transmise de générations en générations.

Le Dr Ross a publié sur Twitter des photos de son « sacrifice ». Sur l’une, on y voit de nombreux moustiques s’attaquer à son bras. Sur une autre, on voit son bras couvert de piqûres. Il indique en légende avoir perdu 16 ml de sang ce jour-là.

Here’s a photo inside the cage with my arm going through a mesh stocking. This helps to reduce escapees. It also helps if I shake my arm as I take it out. pic.twitter.com/4yZFmKfY5y

— Perran Ross (@MosWhisperer) May 8, 2020