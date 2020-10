Gouvernement Vivaldi : Le casting des ministres est connu

Les noms et fonctions des ministres du nouveau gouvernement belge sont connus. Ils prêteront serment à 10h devant le Roi. Alexander De Croo prononcera ensuite sa déclaration gouvernementale devant les députés à 14 h 15.

Le gouvernement De Croo comptera 15 ministres et 5 secrétaires d’État. Et le casting compte quelques surprises…

PS

Le Parti socialiste propose Eliane Tilieux pour présider la Chambre des représentants, faisant d’elle la première femme à exercer ce mandat.

Thomas Dermine sera le secrétaire d’État à la Relance et à la Politique scientifique, en charge du Plan National d’Investissement Stratégique. Pierres-Yves Dermagne sera proposé comme Vice-premier, et ministre de l’Economie et du Travail. Karine Lalieux sera chargée du ministère des Pensions, de l’Intégration sociale, de la Lutte contre la pauvreté et des Personnes handicapées. Elle sera également chargée de Beliris. La Belgique aura par ailleurs une ministre socialiste de la Défense: Ludivine Dedonder qui sera la première femme à exercer cette fonction.

SP.A

Frank Vandenbroucke, retiré de la vie politique active depuis de nombreuses années, fait son retour au gouvernement fédéral. Il sera vice-Premier, et ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. L’ancien homme politique socialiste fait donc un comeback inattendu.

La socialiste flamande Meryame Kitir hérite dans le gouvernement d’Alexander De Croo du portefeuille de la Coopération au développement, ainsi que de la politique des Grandes villes, a-t-on appris dans la nuit de mercredi à jeudi.

CD&V

Le CD&V a choisi mercredi une nouvelle équipe pour prendre place au gouvernement fédéral, avec Vincent Van Peteghem comme vice-Premier et ministre des Finances, l’avocate Annelies Verlinden comme ministre de l’Intérieur et Sammy Mahdi pour le poste de secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.

MR

Le MR a officiellement communiqué le nom des ministres à 9h30 ce matin. Sophie Wilmès devient ministre des Affaires étrangères.

Le ministre du Budget sortant David Clarinval s’occupera des PME, des indépendants et de l’agriculture. Et enfin, Mathieu Michel sera secrétaire d’Etat à la Numérisation.

Open VLD

Alexander De Croo aura le poste de Premier ministre, comme on le sait déjà. On notera que le libéral s’occupera également du Budget. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sera vice-Premier et ministre en charge de la Justice et de la Mer du Nord. Eva De Bleeker devient secrétaire d’État au Budget.

Ecolo

Georges Gilkinet devient Vice-Premier chargé de la mobilité et la SNCB ; Zakia Khattabi sera ministre de l’Environnement, du Climat et du développement durable et Sarah Schlitz secrétaire d’État à l’égalité des genres, des chances et de la diversité.

Groen

Petra De Sutter et Tinne Van der Straeten seront les ministres écologistes flamandes de Groen au sein de la coalition Vivaldi, a décidé le bureau du parti «après un très long débat», annonce jeudi matin le député Kristof Calvo. Petra De Sutter obtient le portefeuille de la Fonction publique et des entreprises publiques et sera aussi vice-Première ministre. Tinne Van der Straeten décroche quant à elle la compétence de l’Energie.