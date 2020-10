Ducarme remplace De Bue au gouvernement wallon : une décision illégale

Le remplacement de Valérie De Bue par Denis Ducarme au sein du gouvernement wallon pourrait être déclaré irrecevable, un décret spécial voté en mai 2019 prévoyant que l’exécutif wallon comporte au moins un tiers de femmes (et d’hommes).

Or, en substituant Denis Ducarme à Valérie De Bue, le compte n’y est plus puisque le gouvernement ne compterait plus que deux femmes – Céline Tellier et Christie Morreale – sur huit ministres.

« Le choix du MR est machiste et surtout illégal », a déjà pointé le chef de groupe du cdH au Parlement de Wallonie, François Desquesnes. « Le 2 mai 2019, nous avons voté un décret spécial stipulant que le gouvernement doit être représenté par au moins un tiers d’hommes et de femmes. La décision de dégommer Valérie De Bue pour la remplacer par Denis Ducarme ne cadre pas avec le droit wallon », a-t-il ajouté.

La question examinée

Du côté de l’exécutif, on ne fait pas de commentaires officiels mais on admet tout de même que la question est examinée. A Namur, les prestations de serment des nouveaux ministres doivent normalement avoir lieu vendredi matin devant le Parlement de Wallonie. Au fédéral, David Clarinval, le remplaçant de Denis Ducarme, a prêté serment devant le Roi ce jeudi matin.