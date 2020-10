Des retrouvailles Messi-Ronaldo en Ligue des Champions

Le Club Bruges a été versé dans le groupe F de la Ligue des Champions avec les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg, les Allemands du Borussia Dortmund et les Italiens de la Lazio Rome.

Le champion de Belgique figurait dans le 4e et dernier chapeau. L’an passé, les Brugeois s’étaient classés troisièmes d’un groupe avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Galatasaray, et avaient ainsi été reversés en Europa League.

Cette année, Bruges a donc hérité du Zenit, champion de Russie, comme tête de série. Le Borussia Dortmund, vice-champion d’Allemagne, compte trois Diables Rouges dans ses rangs, Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier. Quatrième du dernier championnat d’Italie, la Lazio compte aussi deux Belges dans son effectif, Silvio Proto et Jordan Lukaku.

En raison du coronavirus, la phase de groupes se disputera à un tempo serré cette saison: la première journée se disputera les 20 et 21 octobre. Les suivantes s’enchaîneront: la deuxième est prévue les 27 et 28 octobre et la troisième les 3 et 4 novembre. La quatrième journée se tiendra les 24 et 25 novembre, la cinquième les 1er et 2 décembre et la dernière les 8 et 9 novembre.