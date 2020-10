Un couple de Belges se fait agresser par des ados à Venise

Le city-trip romantique de ce couple de Belges à viré en cauchemar le week-end dernier. Alors qu’ils rentraient à leur hôtel après une sortie dans un bar, ils se sont fait agresser par une bande d’adolescents.

C’est un phénomène bien connu de la police à Venise. Des bandes de jeunes suivent des couples de touristes et les agressent pour les voler ou simplement « s’amuser ».

Un couple de Belges en city-trip en a fait les frais dimanche dernier. L’homme et la femme de 37 ans sont allés boire un verre dans un bar sur une place où se mélangent locaux, étudiants et touristes. Le couple a été pris à partie par le groupe d’ado qui les regardait et tentait de provoquer l’homme. Ce dernier n’a pas réagi, voulant éviter de provoquer une scène. Le tenancier du café n’a rien remarqué.

Une fois sorti du café vers 1h du matin, le couple a marché jusqu’à leur hôtel et a été suivi par quatre des jeunes présents au bar. C’est là que les choses ont dérapé. Les ados ont encerclé l’homme et l’ont frappé jusqu’à ce qu’il ne puisse plus se relever. Ils ont ensuite pris la fuite.

Un phénomène inquiétant

Le couple de Belges est retourné au bar pour demander de l’aide. Les serveurs ont appelé la police et une ambulance. L’homme, choqué et blessé, a été emmené à l’hôpital. La police espère pouvoir identifier les auteurs de l’agression grâce aux images de caméras de surveillance.

Ce phénomène inquiétant de bandes d’ados violents est connu depuis un certain temps de la police de Venise. Il est même appelé les “baby-gangs” : des ados qui agressent des touristes et sèment la panique dans la ville. Les couples sont le plus souvent visés.