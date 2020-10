Les masques des candidats du Meilleur Pâtissier font débat

La nouvelle saison du Meilleur Pâtissier sera diffusée à partir de lundi sur RTL-TVi. Le premier épisode a déjà été diffusé en France, sur M6. Sans en dire plus sur l’émission, on peut déjà souligner que les masques portés par les candidats font débat.

L’émission Le Meilleur Pâtissier vient seulement de démarrer, mais elle fait déjà parler! Afin de respecter les règles sanitaires, les participants doivent porter un masque. Rien d’étonnant jusque-là, sauf qu’en cuisine et à la télé, cela peut ne pas être très pratique. Les candidats sont donc équipés d’une visière transparente, comme cela est souvent le cas dans l’horeca.

C'est ce mercredi 30 septembre que vous allez découvrir la nouvelle saison du Meilleur pâtissier… 14 nouveaux pâtissiers sous la tente .. A vos marques, prêts, regardez ! pic.twitter.com/WZdvWGz6xB — Mercotte (@mercotte) September 26, 2020

Le hic, c’est que celles-ci ne couvrent qu’une partie du visage. C’est pratique pour reconnaitre les candidats, mais certains internautes s’interrogent quant à l’efficacité du dispositif. Les propos de l’une des candidates en ont poussé certains à s’interroger. Siham a ainsi expliqué : «Là on vit une période assez compliquée, moi je suis dans le domaine de la santé, j’en sais quelque chose. On va essayer de protéger Cyril et Mercotte au maximum.» Il n’en fallait pas plus pour que certains se déchainent sur Twitter. «Si tu étais vraiment pharmacienne… tu saurais que ce genre de masque ne sert à kedal», note un twittos. Un autre s’interroge sur l’efficacité de ce « demi-masque ».

Un autre s’amuse d’apprendre que l’enregistrement de l’émission a dû être suspendu temporairement suite à une contamination. «Ah bon», feint-il de s’interroger avec une photo d’une de ces visières.

« Le tournage du Meilleur Pâtissier a du être interrompu deux semaines à cause d’un candidat Covid+ » Ah bon ? pic.twitter.com/Ti3wSCdaKi — Xanax ® (@MonsieurXanax) September 30, 2020

Ce genre de visière ne fait pas l’unanimité, y compris chez les scientifiques. Des chercheurs de la Florida Atlantic University ont simulé éternuement et toux avec un mannequin, et observé la façon dont les fluides se propageaient en filmant comment les gouttelettes traversaient des rayons lasers à proximité du mannequin. Leur conclusion est que les porteurs de ces visières arrosent un vaste périmètre avec des gouttelettes après un éternuement ou une toux. Elles sont donc inefficaces pour stopper, à elles seules, la propagation du coronavirus. La production de l’émission n’a en tout cas pas réagi à ces critiques.