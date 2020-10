Les grandes lignes du programme de la coalition Vivaldi

Le programme politique de la coalition Vivaldi commence à être connu dans les grandes lignes. En attendant de connaitre les noms des ministres, voici à quoi devrait ressembler la politique gouvernementale pour les années à venir.

Plan de relance: soutenir l’économie avec un développement durable

Le nouveau gouvernement rédigera un plan de relance en concertation avec les Régions, Communautés et pouvoirs locaux. Il prévoit 4,7 milliards € afin de «donner un coup de fouet» à l’économie, aider les entreprises, créer de l’emploi et accélérer la transition vers une économie bas carbone. L’investissement public jouera un rôle crucial. Le gouvernement veut en porter la part de 2,6% à 4% en 2030. Par ailleurs, «aucune taxe nouvelle ne sera introduite sauf dans le cadre des discussions budgétaires, où les équilibres convenus sont respectés et dans le respect des travailleurs, de l’entrepreneuriat et des épargnants», précise le texte.

Migration: pas d’enfant dans les centres fermés

Les mineurs ne pourront pas se trouver dans un centre fermé, indique l’accord de gouvernement Vivaldi. La réinstauration de la possibilité de détenir des familles avec enfants mineurs en vue de leur expulsion avait enflammé la fin du gouvernement Michel. Des associations et plusieurs partis l’avaient dénoncée car contraire, selon eux, aux conventions internationales. Des moyens seront prévus pour assurer une capacité suffisante pour le rapatriement de personnes en séjour illégal. «Les nouvelles places en centre fermé seront occupées prioritairement par des personnes ayant commis des infractions, constituant un danger pour l’ordre public ou occasionnant des nuisances», précise l’accord.

Santé: un effort pour le médical

L’accord de gouvernement comprend sans surprise un important volet santé, à la suite de la crise due à la pandémie de Covid-19. La norme de croissance du budget des soins de santé sera ainsi portée à 2,5% à partir de 2022. Celle-ci avait été réduite de 3% à 1,5% sous le gouvernement de Charles Michel. Pour l’année 2021, la norme de croissance légale sera déterminée sur la base des estimations techniques de l’Inami, détaille l’accord du gouvernement qui sera dirigé par Alexander De Croo. Outre le relèvement de la norme de croissance, le gouvernement fédéral confirme la poursuite du Fonds blouses blanches avec, dès l’entame de la législature, un budget de 402 millions € pour financer la création d’emplois pour le personnel de santé, l’amélioration des conditions de travail et la formation des infirmières et infirmiers.

Défense: le choix de la continuité

Le gouvernement Vivaldi s’engage à poursuivre, tout en l’« actualisant », la mise en œuvre de la «Vision stratégique» pour la Défense datant de 2016 et de la Loi de programmation militaire qui en découle et balise les importants investissements en matériels prévus pour l’armée, indique l’accord de gouvernement, sans exclure une hausse du budget de la Défense. La nouvelle équipe gouvernementale s’engage aussi à se concentrer sur une «recapitalisation dans le domaine du personnel pour rendre la profession militaire plus attractive».

International: résolument « pro-européenne »

La note de gouvernement renouvelle une série d’engagements internationaux et européens dans son accord de gouvernement. Concernant les accords commerciaux que l’UE signe avec des pays tiers, la Vivaldi s’est accordée sur un compromis: la Belgique n’acceptera de nouveaux accords de commerce et d’investissement que lorsque les normes sanitaires, sociales et environnementales sont applicables et contraignantes. La fin de l’actuelle législature coïncidera avec la présidence belge du Conseil de l’UE, au premier semestre 2024. Parmi toute une série d’engagements internationaux qui confirment largement ceux de la Commission européenne, le prochain gouvernement fixe à la diplomatie belge un nouvel objectif: prendre des initiatives visant à limiter le «crime d’écocide», soit la destruction délibérée des systèmes écologiques.