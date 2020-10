Le triste message de Chrissy Teigen et John Legend après avoir perdu leur bébé

Chrissy Teigen et son époux, le musicien John Legend, ont perdu leur bébé. Celle qui devait devenir maman avait annoncé il y a quelques jours être victime de complications dans sa grossesse.

«Rentrer de l’hôpital sans bébé. Comment cela peut-il être réel?», a écrit la mannequin sur Twitter mercredi soir. Sur son compte Instagram, elle a publié quelques photos d’elle à l’hôpital. On la voit accompagnée de son époux dans ces moments compliqués. «Nous sommes sous le choc et dans la douleur, celle dont on entend parler, celle que nous n’avons jamais ressentie avant», écrit-elle dans son post. «Nous n’avons pas réussi à arrêter mes saignements et de donner au bébé ce dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusion sanguine. Ce n’était pas assez.»

Chrissy Teigen et John Legend ont deux enfants, Luna, 4 ans, et Miles, 2 ans. Le bébé attendu devait s’appelait Jack. On ne sait pas à quel stade de la grossesse se trouvait Chrissy Teigen. «Nous sommes tellement reconnaissants pour nos vies, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour toutes les belles choses que nous vivons. Mais chaque jour ne peut pas être ensoleillé. En ces jours sombres, nous allons pleurer, nous allons crier. Mais nous nous serrerons plus fort, nous aimerons plus fort que jamais, et nous nous en sortirons», conclut-elle dans son post.