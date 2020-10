L’Australie incite les « backpackers » à travailler dans les fermes

Alors que les jeunes voyageurs et travailleurs saisonniers ne peuvent pas se rendre en Australie à cause de la pandémie de Covid-19, Canberra multiplie les manœuvres pour résorber la pénurie de main-d’œuvre agricole dans les régions rurales de l’île-contient à l’approche de la saison de récolte de fruits.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a fait la promotion de nombreuses mesures visant à convaincre les voyageurs munis d’un visa vacances-travail et les jeunes Australiens de se rendre dans les régions rurales du pays. « Il y a des emplois dans le bush. Il y a des emplois dans la région de la Riverina. Il y a des emplois par là-bas pour aider les fermiers lors des récoltes », a assuré le Premier ministre conservateur lors d’une interview radiophonique.

Le gouvernement australien tente d’encourager les détenteurs du visa vacances-travail qui n’ont pas quitté le pays en dépit de la pandémie, de rester en Australie. Il permet désormais à ces « backpackers » d’étendre d’un an leur permis de séjour en échange de six mois de travail de ferme auprès d’un même employeur. Les jeunes Australiens pour leur part pourront gagner 300 dollars de plus (186 euros) par quinzaine en travaillant dans des exploitations agricoles sans pour autant perdre leurs allocations sociales.

« Trouver l’amour de leur vie »

Le Premier ministre adjoint Michael McCormack a même poussé l’offensive de charme à leur égard en laissant envisager une chance de « trouver l’amour de leur vie » dans l’arrière-pays australien.

L’industrie agricole australienne est confrontée à une pénurie de main d’œuvre chiffrée à 26.000 travailleurs au cours des six prochains mois à cause de la pandémie de coronavirus et des restrictions de travail strictes qui ont été décrétées par Canberra, selon un rapport d’évaluation établi par l’agence de consultance Ernst and Young demandée par le secteur.

« Habituellement à cette saison, il y a environ 140.000 ‘backpackers’ en Australie, dont 30% employés dans l’agriculture. En ce moment, il n’y a que 67.000 backpackers dans le pays », relève la Fédération nationale des fermiers dans une déclaration publiée mercredi.