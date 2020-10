Ils adoptent une fratrie de sept enfants après le décès soudain de leurs parents

Parents de cinq enfants, Pam et Gary Willis ont décidé d’ouvrir leur cœur et leur foyer à sept frères et sœurs dont les parents sont brutalement décédés dans un accident de voiture. En adoptant ces enfants, ils leur ont permis de rester ensemble, plus soudés que jamais.

En mai 2018, un accident de la route laisse sept enfants orphelins. Sur l’autoroute, une voiture dévie de sa trajectoire et se renverse sur le côté. À bord du véhicule, un père et une mère qui ne survivront pas à leurs blessures, laissant derrière eux leurs quatre garçons et leurs trois filles.

Sans famille pour les recueillir, ces enfants, tous âgés de moins de 16 ans, deviennent candidats à l’adoption, explique le Metro UK. Mais avec un risque immense : ils pouvaient être séparés, envoyés dans différents foyers.

Via les réseaux sociaux, Pam et Gary ont vent de cette tragédie. Touchés par leur histoire, ils prennent une décision qui va changer leur vie à tous.

La famille s’agrandit

Installés en Californie et parents de cinq enfants, ils choisissent d’agrandir cette famille aimante et chaleureuse. Ils adoptent toute la fratrie : Adelino (15 ans), Ruby (13 ans), Aleecia (8 ans), Anthony (7 ans), Aubriella (6 ans) Leo (5 ans) et le benjamin, Xander (4 ans).

Anniversary picture! We began living together as a family one year ago June 7th. Time has gone so slowly on some days,… Publiée par Pam Willis sur Mercredi 10 juin 2020

Pourtant, l’adoption n’était absolument pas dans les projets de Pam et Gary, déjà parents de cinq enfants, tous plus âgés (âgés entre 19 et 32 ans), et grands-parents de six petits-enfants. Mais Pam, avocate, a vraiment été bouleversée : « j’ai vu à quel point ces enfants avaient besoin de quelqu’un pour les aimer. Ils n’avaient personne d’autre chez qui aller. Dès lors, j’ai appelé le service d’adoption chaque semaine pour leur montrer à quel point je voulais aider ces enfants », raconte-t-elle au Metro.

«Dès que nous les avons rencontrés, l’amour est né, instantanément. J’ai regardé Gary et nous avons tous les deux vu que ce sont de très chouettes enfants. Nous savions que nous faisions ce qu’il fallait. » Depuis cette rencontre, Pam et Gary n’ont plus jamais regardé en arrière, jamais douté, convaincus que cette adoption était la bonne chose à faire.

Mis à part quelques problèmes de confiance et troubles du sommeil au début, l’installation s’est bien déroulée. Après avoir vécu un an en foyer, cette fratrie avait plus que jamais besoin de stabilité.

Les douze enfants de Pam et Gary s’entendent à merveille. Et depuis quinze mois désormais, leur maison est à nouveau pleine de vie, de rires et d’amour.