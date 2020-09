Un plan de relance de 4,7 milliards € pour le nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement rédigera un plan de relance, annoncé comme ambitieux, en concertation avec les Régions, Communautés et pouvoirs locaux. Il prévoit 4,7 milliards € afin de «donner un coup de fouet» à l’économie, aider les entreprises, créer de l’emploi et accélérer la transition vers une économie bas carbone.

En 2020 et 2021, la nouvelle majorité veut renforcer la solvabilité et la liquidité des entreprises en exonérant une partie de leurs bénéfices pour les exercices 2022 à 2024 dans une «réserve de reconstruction». Certaines conditions sont posées, notamment en matière d’emploi et d’absence de participations dans des paradis fiscaux.

Un plan d’investissement interfédéral sera établi et différents domaines sont visés: numérisation et innovation dans les soins de santé, transition énergétique, amélioration des infrastructures et de la mobilité (notamment ferroviaire), recherche, etc. Pour stimuler l’investissement privé, la déduction majorée sera prolongée de deux ans. Pour soutenir l’entrepreneuriat, l’exonération des cotisations patronales pour l’embauche du premier salarié sera prolongée au-delà de 2020.

Réforme fiscale en vue

Le nouveau gouvernement préparera une «large réforme fiscale» afin de rendre le système «plus équitable et plus neutre». Il s’agira d’encourager à la fois l’augmentation du taux d’emploi (fixée à 80% d’ici 2030), soutenir les ambitions climatiques, encourager l’entrepreneuriat, lutter contre la pauvreté et soutenir la famille. Concrètement, la réforme visera à réduire la charge pesant sur le travail grâce à un élargissement de la base imposable, à «simplifier» l’impôt des personnes physiques et à minimiser les possibilité d’optimisation fiscale.

«Aucune taxe nouvelle ne sera introduite sauf dans le cadre des discussions budgétaires, où les équilibres convenus sont respectés (recettes, dépenses & divers) et dans le respect des travailleurs, de l’entrepreneuriat et des épargnants», précise le texte. Il a été question la semaine passée d’une taxe sur les contribuables qui ont les «épaules les plus larges». Le texte parle désormais d’ »une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat». Elle servira les efforts requis par la crise sanitaire et les besoins en soins de santé. Une proposition sera faite lors du prochain contrôle budgétaire.