Dix décès quotidiens liés à la Covid-19 enregistrés ces derniers jours

Le Covid-19 a fait dix nouveaux décès mardi comme lundi, a indiqué l’Institut de santé publique Sciensano au cours de son point presse de mercredi. En moyenne sur les sept derniers jours, le nombre de décès à déplorer est néanmoins de quatre, contre 3 la semaine précédente. La Belgique a désormais franchi le cap symbolique des 10.000 morts.

Les 20 nouveaux décès ne sont pas encore repris dans les statistiques actuelles, actualisées après trois jours, a précisé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Le nombre de décès va peut-être encore être relativement significatif pendant les jours qui viennent, prévient-il. « Ceci nous montre malheureusement que les décès surviennent plusieurs semaines après l’apparition de l’infection. » Il signale également que quelques clusters ont eu lieu dans des maisons de repos à différents endroits, notamment à Bruxelles.

« Le virus circule activement »

Sur les 7 derniers jours, 1.551 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en moyenne chaque jour. L’augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente est cette fois « peu importante », estime Yves Van Laethem. La hausse se stabilise sur les trois derniers jours pour lesquels Sciensano dispose de données complètes, comme c’est le cas depuis la mi-septembre.

Auprès des plus de 70 ans, plus fragiles face au virus, la hausse est cependant deux fois plus importante, soit de l’ordre de 18%. Yves Van Laethem appelle à être vigilant, « sans les abandonner »: en se lavant les mains, en gardant le masque et en maintenant une distance de sécurité en leur présence.

Chez les enfants de moins de 10 ans et chez les 10 à 20 ans, les chiffres se stabilisent.

« Le virus circule cependant activement », insiste le porte-parole. Sur l’ensemble des tests réalisés, 5% sont en effet positifs. Un chiffre « très significatif », souligne le virologue.

Plus de cas dans la capitale

Bruxelles reste la zone qui enregistre le plus grand nombre de cas, avec un taux de positivité de 10%, parfois plus élevé dans certaines communes. La capitale représente un cinquième des nouveaux cas du pays, avec 329 nouveaux diagnostics en moyenne par jour sur les sept derniers jours. « Mais là aussi, nous assistons à une stabilisation progressive », nuance Yves Van Laethem. « Par rapport à la semaine précédente, il n’y a que 4% d’augmentation. »

Viennent ensuite les provinces d’Anvers, où 277 cas ont été détectés en moyenne chaque jour (+12%), et de Liège, qui enregistre par contre une diminution de 6% avec une moyenne de 194 nouveaux cas quotidiens.

Cette moyenne baisse également dans le Brabant wallon (-11%) et en Flandre orientale (-2%). « Pour les autres provinces avec des chiffres plus limités, les augmentations varient entre 11% et 40%. C’est une augmentation plus faible que les précédentes », rapporte Yves Van Laethem.

Stabilisation des hospitalisations

Une évolution qui n’apparaît pas encore aussi nettement au niveau des hospitalisations. « On n’est pas encore dans une phase de plateau, mais on a une tendance à une certaine stabilisation », observe le porte-parole.

Entre le 23 et le 29 septembre, les hôpitaux ont admis en moyenne 67 patients par jour (+28%). Sciensano signale également deux pics à plus de 80 admissions mardi/hier et jeudi dernier.