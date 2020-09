La famille de William Green, tué par un policier, touche 20 millions $

La famille d’un Afro-Américain tué par un policier alors qu’il était menotté recevra 20 millions de dollars de dédommagement au terme d’un accord passé avec les autorités, a annoncé lundi l’avocat de la famille.

William Murphy a salué un « accord historique » avec le comté du Prince George (Maryland), près de Washington, dont le montant est l’un des plus élevés pour une bavure policière aux Etats-Unis.

William Green, 43 ans, avait été touché de six balles le 27 janvier alors qu’il était dans une voiture de police, les mains menottées dans le dos. Il est décédé le lendemain de ses blessures à l’hôpital. Il avait été arrêté par un policier, Michael Owen, pour un accident de la circulation.

