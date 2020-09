Une mère retrouve son enfant disparu au Sri Lanka lors du tsunami de 2004

Un garçon porté disparu lors du tsunami qui a frappé le Sri Lanka en 2004 a été retrouvé par sa mère dans l’est du pays, après des années de recherches.

Le petit Akram Rizkhan avait 5 ans lorsque le tsunami a dévasté son village de Karativu, au Sri Lanka, le 26 décembre 2004. L’enfant avait d’abord été admis dans un hôpital de la région, puis avait été adopté par une famille.

«J’ai cherché mon fils pendant plusieurs années, en vain. J’avais fait appel au président et demandé l’aide de la police», expliqué la mère de l’enfant aux journalistes après les retrouvailles. Elle a fini par apprendre que son fils avait été adopté et a pris contact avec la famille. Après avoir effectué un test ADN, la mère et son fils ont été réunis.

Le tsunami avait fait plus de 38.000 morts dans le pays et avait causé de graves dégâts dans les villages côtiers des provinces de l’est, du sud et de l’ouest.