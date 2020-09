Laurent Ruquier vient à la rescousse de Nicolas Bedos

Nicolas Bedos vient d’être au cœur d’une vive polémique pour ses propos sur la Covid-19, des propos qualifiés par beaucoup d’ «irresponsables». Il a tout de même reçu le soutien de l’animateur Laurent Ruquier.

Invité sur le plateau de l’émission C à Vous, Laurent Ruquier a défendu tant qu’il a pu Nicolas Bedos. Et ça n’était pas un mince affaire, vu le torrent de critiques qui s’est abattu sur le réalisateur après son post Instagram appelant à faire fi des mesures de précaution vis-à-vis de la Covid-19. « Sur le fond, je suis d’accord avec lui », a lancé Laurent Ruquier. «On fait attention. Ce n’est pas vrai que les Français ne suivent pas les consignes! On le voit partout, dans le métro, dans les rues. Après au restaurant, on est bien obligé d’enlever le masque pour manger. Qu’est-ce qu’on attend de plus de nous? Surtout, il n’y a pas de cohérence dans les décisions qui sont prises. Il faut laisser vivre les gens et la société.»

La semaine dernière, Nicolas Bedos avait publié sur Instagram un petit texte polémique. Il y appelait à arrêter les masques et les gestes barrières, pour «vivre pleinement». «Bon, allez, soyons francs: Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour)», écrivait-il, faisant allusion à la mort de son père, Guy Bedos, en mai dernier. Ce post lui avait valu de se faire copieusement insulter, d’égoïste, de stupide… Il était intervenu alors que la France fait face à un rebond prononcé de l’épidémie de coronavirus.

Nicolas Bedos est passé à autre chose

De son côté, Nicolas Bedos est passé à autre chose. Il n’a jamais compté renier ses propos, et a même décidé d’ignorer les critiques. « Allez, stop, on se remet au boulot », a-t-il écrit dans un autre post. « Et on décroche un peu des réseaux sociaux. Aimez-vous. Faites-vous votre opinion. Écoutez vos proches. Écoutez-vous, c’est pas trop tôt. Bon courage dans ce merdier. À bientôt. »