La Journée Découverte Entreprises s’adapte aussi au coronavirus

Crise du coronavirus oblige, c’est une Journée Découverte Entreprises particulière qui se tiendra le 4 octobre de 10h à 17h. Certaines entreprises proposeront des visites classiques, dans le respect des mesures sanitaires, alors que d’autres seront à découvrir virtuellement. Leur but ? Montrer comment elles ont réussi à traverser la crise, en se renouvelant pour continuer à exister.

Malgré la crise sanitaire qui a bousculé notre quotidien, la Journée Découverte Entreprises revient bel et bien en 2020, mais dans un format différent. « On était plein d’espoir en mars, puis la crise Covid est passée par là. On a eu énormément d’annulations, des gens qui ont postposé. On a hésité longuement à la maintenir ou pas. Mais notre volonté est de dire qu’on le fait pour accompagner ceux qui ont le courage de continuer. Ce n’est pas dans six mois que les entreprises auront besoin qu’on parle d’eux. C’est maintenant qu’elles ont besoin de visibilité, de visiteurs, et de gens qui achètent leurs produits pour continuer à exister », détaille d’emblée Charline Wartel, gestionnaire du projet Journée Découvertes Entreprises.

À côté des visites traditionnelles qui ont lieu chaque année, les organisateurs ont donc dû se réinventer en mettant en place un volet digital qui permet aux entreprises qui ne peuvent pas accueillir beaucoup de public de participer malgré tout à la JDE. Ce volet se divise en trois parties : un film de présentation de 30 secondes, comme un spot tv, pour promouvoir l’entreprise ; une vidéo lifestyle, dynamique, qui montrera les coulisses des entreprises et une interview du directeur ; ou finalement une vidéo live, diffusée sur le plateau télé de la JDE le 4 octobre. Les six entreprises qui participent à ce dernier volet enverront une personne de leur choix sur le plateau télé pour commenter durant une heure des images tournées à l’avance et répondre aux questions des internautes. Le tout sera diffusé sur la page Facebook et le site web de la JDE, mais aussi sur les réseaux sociaux de Sudpresse.

Des tests Covid aux cosmétiques

Ces présentations seront interrompues de 13h à 14h par un débat avec Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Olivier de Wasseige de l’UWE, un membre du Group S, et Pierre Leerschool, administrateur général du groupe Sudpresse. Les participants reviendront sur la crise sanitaire et les opportunités que d’inventifs entrepreneurs ont su se créer pour traverser cette période difficile. Si, cette année, beaucoup moins d’entreprises ont répondu à l’appel de la JDE, de nombreux secteurs seront tout de même représentés. Comme tous les ans, les brasseurs seront présents en force. Mais il sera également possible de partir à la découverte du laboratoire Olivier, qui réalise les testings Covid en Wallonie, de la SWDE, de chocolatiers, voire de créateurs de cosmétiques zéro-déchet.

La liste des entreprises participantes et les inscriptions pour les visites en présentiel se font sur le site de la JDE : www.jde-wallonie.be