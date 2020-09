Un heureux événement pour le couple Phoenix-Mara et un prénom symbolique

Joaquin Phoenix et Rooney Mara sont les heureux parents d’un petit River. Et c’est le réalisateur Victor Kossakovsky qui a lâché le morceau lors du festival du film de Zurich.

C’est en effet lors de la conférence de presse du réalisateur russe Victor Kossakovsky, dont le film « Gunda » a été produit par Joaquin Phoenix, qu’il a annoncé que le couple « venait juste d’avoir un bébé », précisant même que c’était un « superbe garçon prénommé River ».

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour comprendre que ce prénom était un hommage au grand frère de Joaquin Phoenix, l’acteur River Phoenix que l’on a pu voir dans « Indiana Jones et la Dernière Croisade » de Steven Spielberg ou encore « My Own Private Idaho » de Gus Van Sant.

En 1993, cette étoile montante d’Hollywood était morte d’une overdose de Valium et de méthamphétamines à la sortie d’une boîte de nuit de Los Angeles. Il n’avait alors que 23 ans.

Joaquin Phoenix avait d’ailleurs rendu hommage à son frère disparu, lorsqu’il avait reçu son Oscar du Meilleur acteur dans « Joker ». « J’ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle. Mais beaucoup ici m’ont donné une seconde chance et je pense que c’est là que l’on trouve le meilleur dans chacun. Quand on se soutient les uns les autres. Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles de chanson : ‘Cours après l’amour et la paix suivra.’ Merci. »

Rooney Mara et son mari s’étaient rencontrés sur le tournage du film « Her », en 2013, mais ils restaient extrêmement discrets sur leur vie privée.