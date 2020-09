Un bébé atteint de paralyse cérébrale à cause du régime végétalien de ses parents

A partir de l’âge de 1 an, cette petite fille a été contrainte de suivre le régime végétalien à base de fruits et de lait de coco de ses parents. A cause de cela, elle est désormais handicapée à vie à 3 ans. Ses deux parents ont été condamnés par la justice à suivre un traitement psychologique.

Lorsque la période d’allaitement de cette petite fille s’est terminée, ses deux parents lui ont fait suivre un régime strict à base de fruits, incluant énormément d’eau de coco. Le père avait fini par se rendre compte des effets du régime sur sa santé, mais n’avait pas tout de suite jugé nécessaire de l’amener aux urgences.

En effet, il avait d’abord demandé conseil à une association américaine de végétaliens dans un e-mail: « Salut, mon enfant de 1 an a cessé de vouloir boire et manger et quand il le fait, il n’arrive pas à dormir et tousse. Que puis-je faire pour l’aider ? Il suit un régime de fruits. S’il vous plaît, aidez-nous dès que possible. »

Son interlocuteur avait alors indiqué qu’il pouvait donner à sa fille un thé pour soulager son estomac. Le papa avait finalement été emmené aux urgences, alors qu’il pesait 6 kilos, et est resté aux soins intensifs durant un mois. Sur sa peau, les médecins avaient découvert des ecchymoses et éruptions cutanées, conséquence directe du syndrome de kwashiorkor. Désormais âgé de 3 ans, la petite fille souffre d’une paralyse cérébrale et sera handicapée à vie. Elle vit avec sa mère, qui est désormais séparée du père. Les deux parents ont été condamnés à suivre un traitement psychologique.