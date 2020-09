« La courbe tend à s’aplatir » malgré la hausse des contaminations, pour Yves Van Laethem

Sur les sept derniers jours, 1.551 nouveaux cas ont été diagnostiqués en moyenne, soit une augmentation de 17% par rapport à la semaine précédente, mais «la courbe tend à s’aplatir», a indiqué lundi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse dédiée au coronavirus du SPF Santé publique et du Centre de crise.

«Ce n’est pas parce que cela va un peu mieux dans l’augmentation des cas qu’il faut baisser la garde», a toutefois prévenu M. Van Laethem. «C’est le moment ou jamais de faire particulièrement attention afin d’évoluer vers un plateau et redescendre le plus rapidement possible.»

La répartition par âge montre qu’une diminution des moyennes hebdomadaires est constatée chez les jeunes enfants de moins de 10 ans, un public déjà peu touché par le nouveau coronavirus. Pour Yves Van Laethem, cela démontre qu’il n’y a pas de réel problème de transmission qui se présente en milieu scolaire, alors que les élèves ont repris le chemin de l’école depuis près d’un mois à présent.

Les chiffres augmentent toujours

Par contre, dans les autres tranches d’âge, les chiffres continuent d’augmenter, notamment chez les personnes de plus de 60 ans. Sur les sept derniers jours, 669 nouveaux cas de Covid-19 ont ainsi été diagnostiqués dans cette tranche d’âge contre 542 (-120) la semaine qui a précédé.

Le nombre de nouvelles infections est à la hausse dans toutes les provinces. C’est de nouveau Bruxelles qui totalise le plus grand nombre de nouveaux cas, même si le taux d’augmentation semble doucement ralentir. «323 nouveaux cas par jour ont été recensés en moyenne la semaine passée, ce qui n’est plus qu’une augmentation de +11% contre 75% par jour la semaine précédente», a souligné M. Van Laethem. «Ça veut dire qu’on est devant une cassure de la courbe qu’on espère voir s’accentuer.»

Bruxelles détient par ailleurs le taux de positivité le plus élevé en Belgique. Quelque 10% des tests pratiqués se révèlent positifs dans la capitale. Il s’agit de plus du double de la moyenne nationale, qui s’élevait à 4,7% entre le 17 et le 23 septembre. «Cela confirme qu’il y a une réelle circulation du virus dans la capitale et pas simplement une augmentation du dépistage», a commenté le porte-parole interfédéral Covid-19.

En ce qui concerne les admissions à l’hôpital, elles sont également en hausse. Il y en a eu 64 en moyenne par jour au cours de la période allant du 18 au 24 septembre, soit une augmentation de 41% par rapport à la semaine qui a précédé. En tout, 654 patients sont hospitalisés en Belgique pour une infection confirmée au Covid-19, dont 135 se trouvent en soins intensifs. Le plus grand nombre d’admissions (1/3) concerne la région bruxelloise. Suivent ensuite les provinces de Flandre orientale, de Liège et d’Anvers, qui comptabilisent chacune environ 10% des nouvelles admissions.

Pour cette même période, la moyenne quotidienne des décès journaliers s’élevait à 4,4 décès, en augmentation par rapport aux 2,4 décès par jour de la semaine qui a précédé (+82%). A deux reprises la semaine dernière, huit décès pour cause de coronavirus ont été recensés. Au total, 9.974 malades ont péri en Belgique depuis le début de l’épidémie.