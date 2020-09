De l’air sans virus dans les bus grâce à un « bouclier sanitaire »

L’équipementier automobile français Valeo a mis au point une nouvelle technologie d’assainissement de l’air à l’intérieur des véhicules de transport, cars et bus, capable d’éliminer plus de 95% des virus. La prochaine étape sera d’adapter ce système, qualifié par Valeo de « bouclier sanitaire », aux voitures.

Ce dispositif de stérilisation de l’air, qui fonctionne à base de rayons UV, se présente comme le plus puissant au monde pour des habitacles d’autocars et d’autobus. Son mécanisme est simple : il aspire l’air puis le filtre avant de le rejeter. Il éliminerait ainsi plus de 95% des virus présents dans l’air du véhicule, y compris la Covid-19, ainsi que les bactéries et les moisissures en suspension. Ce module est censé fonctionner en permanence durant les trajets avec des voyageurs à bord. Baptisé UV Purifier, il veille ainsi à ce que les passagers se sentent en sécurité.

L’appareil prend la forme d’un boîtier qui s’intègre facilement aux systèmes de climatisation classiques et c’est par le biais de rayons ultraviolets qu’il tue les germes et bactéries dans l’air.

Bientôt dans les voitures

Valeo indique que cette solution a d’ores et déjà été validée par l’Institut de virologie médicale de l’hôpital universitaire Goethe de Francfort (Allemagne). Conséquence : les premiers exemplaires viennent d’être déployés au Brésil, dans des véhicules d’un constructeur local. En théorie, cet appareil peut aujourd’hui être installé dans n’importe quel car ou bus.

Cette technologie devrait bientôt être adaptée aux voitures, même si là des solutions existent déjà, comme des filtres à air d’habitacle, déjà disponibles et efficaces contre toutes les pollutions atmosphériques, mais aussi les bactéries et les virus venus de l’extérieur.