VIDEO. Âgée de 11 ans, elle raconte sa transformation depuis son plus jeune âge

Il y a cinq ans, Louis Theroux, journaliste à la BBC, consacrait un reportage aux enfants transgenres, qui manquent cruellement de visibilité. Camille, alors âgée de 5 ans, était au centre de ce documentaire, elle qui était née garçon mais qui entreprenait déjà sa transformation.

Le journaliste a eu l’occasion de s’entretenir lors d’une visioconférence avec Camille, qui a désormais 11 ans, et sa maman Casey, afin de savoir ce qui s’était déroulé depuis la diffusion du reportage. La jeune fille, qui entre dans la puberté, s’apprête à subir une nouvelle phase de sa transformation, comme l’explique sa mère: « Nous allons installer son bloqueur de puberté. »



Une ado mature pour son âge

« J’ai juste eu le sentiment que ça devait arriver. Je sais ce que je veux », explique Camille, avant que sa mère ne prenne le relais: « Ce sont des décisions importantes qu’elle a prises, et elle les a prises en connaissance de cause. Nous n’intervenons absolument pas dans ses choix, ils appartiennent à Camille. »

Il s’agit d’un parcours difficile pour Camille et sa famille, avec de nombreux rendez-vous avec des médecins et autres psychologues, mais cela a permis à Camille de prendre la bonne décision pour son avenir. Le journaliste a commenté: « Le plus important, c’est que Camille semble heureuse. Elle grandit, elle est super intelligente et semble mature. Si certains sont sceptiques, je leur demande de prendre connaissance de l’histoire de Camille. »