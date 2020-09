La production de Koh-Lanta précise pourquoi certains candidats apparaissent moins à l’écran

Alors que plusieurs internautes s’interrogeaient de ne pas (beaucoup) voir certains candidats de Koh-Lanta à l’écran, le producteur du jeu a décidé de réagir.

Vous l’avez probablement déjà remarqué. Certains candidats de Koh-Lanta n’apparaissent presque jamais à l’écran. Difficile en même temps de donner un temps de parole égal à 24 candidats, répartis dans quatre équipes différentes. Le 19 septembre dernier, Angélique, ancienne candidate verte aujourd’hui dans l’équipe jaune, dénonçait d’ailleurs cette situation avec humour. « Ma tête quand je me rends compte que l’on n’a toujours pas vu mon profil dans Koh-lanta après 4 épisodes. Mais qui est Angélique ? Appelez-moi Fantomas », a-t-elle écrit dans une publication Instagram.

« On n’est pas en politique »

D’autres candidats, comme Ava et Laurent, partagent également peu de temps d’écran. Ce qui a suscité de nombreuses interrogations chez les internautes. Questionné à ce sujet par le Parisien, Julien Magne, le producteur du jeu, a tenu à remettre les points sur les i. « On n’est pas en politique avec des temps de parole dans Koh-Lanta! Certains sont plus actifs sur le camp ou plus performants dans les épreuves. Ceux qui font avancer le jeu, avec des stratégies par exemple, sont aussi plus mis en avant que ceux qui ont passé plus de temps allongés sur le sable. L’émission serait très fade si on s’imposait des règles d’équité pour chaque candidat », a-t-il détaillé.

Selon lui, chaque aventurier a droit au même temps d’interview. C’est ce qu’ils racontent qui fait alors la différence. « Certains se montrent plus aseptisés dans leurs discours que d’autres. Mais que ce soit clair: on n’a ni moutons noirs ni favoris dans Koh-Lanta », conclut-il.