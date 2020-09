Kody présent pour la première de « On est en direct » de Ruquier

Kody faisait partie des trois humoristes invités par Laurent Ruquier pour la première de sa nouvelle émission « On est en direct ».

Ce 26 septembre, Laurent Ruquier a lancé « On est en direct », sa nouvelle émission appelée à remplacer « On n’est pas couché » sur France 2. Et, surprise pour les téléspectateurs belges, Kody a fait une apparition remarquée dans l’émission. L’habitué du « Grand Cactus » a mis le plateau dans sa poche en interprétant Xavier Dupont de Ligonnès, l’homme le plus recherché de France.

Laurent Ruquier, notamment, semblait particulièrement conquis par la prestation du Belge. Il faut dire que ces deux-là se connaissent depuis de nombreuses années. En 2014, l’humoriste belge avait en effet participé à trois émissions d’« On n’demande qu’à en rire », un programme présenté par l’animateur français, avant l’arrêt définitif de l’émission le 4 juillet de la même année. Après plusieurs apparitions dans « Touche pas à mon poste! » de Cyril Hanouna, Kody continue donc à conquérir le marché français.