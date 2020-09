Comment recycler la crème solaire périmée qui traîne dans vos tiroirs?

L’été est désormais derrière nous, les vacances au soleil aussi. Mais tout le monde a encore chez lui des vieux tubes ou flacons de crème solaire. Que faire avec eux s’ils sont périmés? On vous dit tout sur la manière de donner une nouvelle vie à vos produits solaires.

Saviez-vous que la crème solaire était aussi un produit périssable, perdant de son efficacité au fil des mois? En effet, une fois qu’un tube est ouvert, les filtres qui permettent de protéger la peau des rayons du soleil ont une efficacité d’environ 12 mois. Pourtant, sans doute dans l’espoir de les réutiliser, nous sommes nombreux à conserver de vieux produits solaires, déjà entamés et souvent périmés, au fond de tiroirs. Ne les jetez pas à la poubelle! Ces produits solaires peuvent être recyclés. Voici quelques astuces pour leur donner une seconde vie.

Un lait pour le corps

Si le filtre chimique qui compose les soins solaires a une efficacité limitée dans le temps, la crème en elle-même reste utilisable comme un soin hydratant. Néanmoins, vous l’avez sans doute déjà remarqué, mais plus l’indice de protection est élevé, plus la crème solaire est «grasse» et difficile à appliquer sur la peau. Mais il existe une petite astuce pour transformer votre ancienne crème solaire et l’utiliser comme soin hydratant. Pour cela, il suffit de mettre une noisette de la crème dans le creux de votre main et d’y ajouter deux gouttes d’huile de noyau d’abricot. Cela vous permettra d’appliquer la lotion bien plus facilement sur votre corps.

Comme la crème solaire, le soin après-soleil peut également être recyclé. En effet, à la base, il s’agit ni plus ni moins d’un lait hydratant souvent enrichi d’aloe verra ou de beurre de karité. Une fois l’été terminé, vous pouvez donc utiliser votre après-soleil comme un soin classique pour hydrater votre corps, vos jambes, vos pieds ou vos mains.

Que faire de l’huile solaire?

Cela fait quelques années que les huiles solaires ont tendance à remplacer la bonne vieille crème. Elles ont également une efficacité limitée dans le temps et il est conseillé de racheter un nouveau flacon chaque année. Mais pour ne pas polluer et gaspiller, vous pouvez également donner une seconde vie à votre huile solaire périmée. Et cette fois, pas besoin d’y ajouter un autre produit avant de l’utiliser. Vous pouvez l’utiliser comme soin tonifiant et restructurant pour les cheveux secs ou cassants. Il suffit d’en appliquer une petite quantité sur la main et de masser son cuir chevelu ou, si vous préférez, juste les pointes. Laissez appliquer l’huile durant 20 minutes sur vos cheveux puis lavez-les avec un shampoing et rincez-les.

Les astuces de grand-mère

Enfin, il existe de nombreuses astuces de grand-mère pour utiliser votre crème solaire, parfois de manière très surprenante. Par exemple, savez-vous que vous pouvez l’appliquer sur vos chaussures en cuir et l’utiliser pour les cirer? Pour cela, il suffit d’en appliquer une noisette sur un chiffon propre et de frotter. Encore plus étonnant, vous pouvez utiliser de la crème solaire pour nettoyer et faire briller vos couverts ou encore les lames de ciseaux. N’oubliez pas de bien rincer avant de les utiliser. Enfin, la crème solaire peut également servir à… décoller des autocollants ou effacer les traces de colle.

Bref, avec tous ces conseils, vous n’avez plus aucune raison de jeter à la poubelle vos anciennes crèmes et huiles solaires!