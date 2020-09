Les bienfaits du régime méditerranéen pour la santé

Cette année, et ce pour la troisième année consécutive, le régime méditerranéen a été élu meilleur régime du monde par des experts de la santé consultés par le magazine US Weekly. Pour justifier leur décision, les experts pointent un régime qui fait la part belle aux fruits et aux légumes, à l’importance accordée à l’huile d’olive, ainsi qu’aux poissons et fruits de mer. Il se classe ainsi devant le régime DASH, un régime spécifique pour diminuer l’hypertension artérielle, le régime flexitarien, et celui de Weight Watchers (WW).

Parmi les nombreuses qualités prêtées au régime méditerranéen, on pointe souvent ses bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Et pour cause, une étude parue en 2013 dans le New England Journal of Medicine montrait qu’il réduisait de 30% le risque de développer des maladies cardiovasculaires, mais aussi substantiellement celui de subir des accidents vasculaires cérébraux. Pour cette étude, 4.479 personnes, hommes et femmes de 55 à 80 ans, ont été suivies en Espagne. Les participants devaient consommer au moins trois portions de fruits et deux de légumes chaque jour. Mais aussi manger du poisson trois fois par semaine, éviter la viande rouge, les pâtisseries et les biscuits industriels, tout en limitant leur consommation de produits laitiers et de charcuterie. Avec les résultats éloquents précédemment cités.

En accord avec les recommandations mondiales

Plus récemment, une autre étude, parue dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology cette fois, suggérait que ce régime était efficace pour protéger, sur le long terme, les reins des patients ayant subi une transplantation. Pour les auteurs, il s’agit d’une «preuve supplémentaire» des «bienfaits du régime méditerranéen sur la santé cardiovasculaire et rénale».

Un avis également partagé par Alexandra Gatel, diététicienne et nutritionniste pour la société Dietconsult. «C’est vrai que le régime méditerranéen a de nombreux bienfaits au niveau de la santé», acquiesce-t-elle. «Pour ce régime, vous avez beaucoup de fruits et légumes, un peu de poisson, un peu de vin, uniquement de l’huile d’olive, beaucoup d’herbes aromatiques qui contiennent pas mal de graisses intéressantes ainsi que du fromage frais. Le tout avec des féculents plutôt complets. Cela corrobore bien les recommandations nutritionnelles faites au niveau mondial pour maintenir une bonne santé». Elle confirme que dans tous ces aliments, on va retrouver des nutriments intéressants qui seront plutôt protecteurs au niveau cardiovasculaire, mais aussi au niveau du vieillissement global et pour lutter contre les cancers.

Un régime en danger

Si, pendant très longtemps, le régime méditerranéen a été synonyme de longévité, il est pourtant aujourd’hui en danger. Selon un rapport réalisé par l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) publié en 2015, la région méditerranéenne subit une ’transition nutritionnelle’ qui l’éloigne de son régime alimentaire antique longtemps considéré comme le modèle d’une vie en bonne santé. La mondialisation, les échanges commerciaux de produits alimentaires, les changements de modes de vie et la banalisation de la junkfood seraient les causes de cette modification des habitudes de consommation en Méditerranée.