VIDEO. 50.000 litres de vin s’échappent d’une cuve en Espagne

En Espagne, 50.000 litres de vin rouge se sont échappés d’une cuve endommagée.

Les images, impressionnantes, proviennent tout droit du vignoble Bodegas Vitivinos, situé à Villamalea, au sud-est de l’Espagne. Ce vendredi, environ 50.000 litres de vin se sont échappés d’une cuve endommagée, selon la radio locale Radio Abacete. Les ouvriers, impuissants face à la pression du précieux liquide, n’ont rien pu faire et se sont contentés de capturer les images.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Le vignoble Bodegas Vitivinos a été fondé en 1969 et produit six millions de kilos de raisins. Il n’est pas le seul à avoir connu pareille mésaventure. En janvier, près de 370.000 litres de vin rouge ont été déversés dans un ruisseau dans le comté de Sonoma, en Californie. Là, c’est la porte d’un réservoir du domaine qui était en cause. Deux ans plus tôt, c’est un récipient contenant plus de 30.000 litres de Prosecco qui a explosé en Italie.